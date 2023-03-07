疫情礙兩地往返　房署：去年4至11月收回1300個單位　超出平均數

疫情襲港逾三年，亦令香港與內地往返不便。復常之前，因為丟空或逾3個月非經常持續居住而被收回的公屋單位，亦有所增加。房屋署指，2020/21及2021/22年度，因租戶濫用公屋、違反租約或房屋政策而收回的單位，每年平均約1,300個，但2022年4月至11月期間，因上述原因而收回的單位已超過1,300個，即只計10個月時間已超出過去兩年的平均數。



▼2月16日 輪候公屋時間最新跌至5.5年▼



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現行的房屋政策列明，丟空單位或逾3個月非經常持續居於單位、違反租約或房屋政策，被視為濫用公屋，房屋署將不予警告，終止其租約，即收回單位。房署指，前線管理人員會透過日常屋邨管理措施和家訪，確認租戶的居住情況，如證實租戶濫用公屋，該署會採取租約管制行動，包括終止租約及收回單位。

房屋署表示，2020/21及2021/22年度，因租戶濫用公屋、違反租約或房屋政策而收回的單位，每年平均約1,300個。2022年4月至11月期間，因上述原因而收回的單位已超過1,300個，即短短8個月時間已收回過去幾年平均每年收回的單位數。

房屋委員會2月16日公布截至2022年12月底最新公屋輪候時間，一般申請者平均為5.5年，較上一季跌0.1年；至於單身長者平均輪候時間則維持在3.9年。（資料圖片 ／林靄怡攝）

房屋署續說，這些人士需自行另覓居所，但若他們無家可歸，房屋署會安排他們入住臨時收容中心，以供他們短暫居住3個月以盡快另覓居所遷出。如他們在另覓居所方面遇有特別困難，房屋署會協助轉介個案予其他政府部門或社福機構提供輔導及協助。如期間他們被核實別無其他居所，且符合相關資格，可申請入住新界中轉房屋。