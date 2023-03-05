北角車禍｜逾半的士司機年過60歲　過千人已達耄耋　商會嘆缺新血

的士司機持續老化，今日（5日）再有年過八旬的司機發生意外，的士如「打保齡」般撞向3名正在過路的途人，事故釀成五人受傷。翻查立法會文件，逾半持的士牌照的駕駛者於2020年已年過60歲，當中有1,444人達80歲或以上，較2018年增17.2%；70至79歲的更有約2.3萬人，較2018年多42.9%。

按現時法例，年滿70歲的人士續領駕駛執照時，須提交一份醫生簽發的體格證明書。有的士商會表示，的士收費欠競爭力，近年甚少新血入行，估計全行現職的士司機中，80歲或以上的大約有100個；年過70歲的則隨時達2,000個。他表示，即使每年驗身，年長司機的身體都可能突然惡化，影響駕駛反應，認為無論司機、其家人，都要多加注意身體。他又指，現時租車前不會要求司機試車，但認為在簽約及之後交車時，都足夠留意其反應。



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據前運輸及房屋局於2021年向立法會提交的數據，2020年有203,027人持有的士正式駕駛執照，當中約55.2%年過60歲，其中60至69歲有87,412人；70至79歲有23,207人；80歲或以上約有1,444人，較最年輕的組群，即29歲或以下的群組更多。

的士司機年齡有老化趨勢（立法會文件）

香港的士小巴商總會理事長周國強表示，早已向政府反映司機老化的問題，「無年輕過」。他估計，全行有「一百幾十個」現職司機已年過80歲；達到70歲的更隨時達2,000人。

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按現時法例，年滿70歲的人士續領駕駛執照時，須提交一份醫生簽發的體格證明書。周國強表示，雖然要每年驗身，但長者身體可突然惡化，例如出現腦退化等，令到反應變慢。他亦指，部份年過70歲的司機仍然非常健康，不時外出行山，因此始終不應一刀切禁止70歲以上人士駕駛的士，尤其現時「有車無人揸」，希望司機多留意身體狀況，其家人及車主亦應多加關注。

周國強說，現時司機租車前，車主一般不會要求試車。問到會否無從知悉其駕駛技術及精神狀況，周表示司機需簽署不同文件，期間會與車流溝通；而且之後交車時，車主亦可留意其駕駛狀況。

香港的士小巴商總會理事長周國強（資料圖片／盧翊銘攝）

對於司機老化問題，周國強嘆過去八年的士落旗只加5元，一年只加約6毫子，缺乏競爭力。他又批評，的士執照考試既困難又不合時宜，大部份司機都已使用自動導航，不應再考核大量地標。