觀鳥會調查揭四個月內179隻雀鳥撞玻璃亡　倡建築物外貼防撞貼紙

香港充斥摩天大廈，素有石屎森林之稱。不過，這片「森林」對於穿梭於大廈之間的雀鳥而言卻是危機四伏。香港觀鳥會表示，雀鳥未必可識別玻璃幕牆及鏡子，牠們誤以為可飛過，結果撞上玻璃受傷甚至死亡。該會整合了去年9至12月的鳥撞紀錄，一共涉196隻鳥類，其中179隻死亡，包括兩隻國家「近危」的矛斑蝗鶯；另有一隻於全球屬於「極度瀕危」的黃胸鵐亦受傷。

觀鳥會表示，綜觀各宗個案，主要涉及裝有玻璃或鏡面外牆的大樓或商埸、透明隔音屏障、透明玻璃欄杆和村屋等。該會建議可於建築物外懸掛物件，或貼上防鳥撞貼紙，可減低玻璃反射程度，估計可減低九成雀鳥撞窗死傷風險。



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香港觀鳥會於去年9月1日至12月31日，揀選五個潛在的「鳥撞黑點」調查，由22名受訓的義務鳥撞調查員，每個月按相同的調查路線，展開三次鳥撞調查，五個地點分別為美孚、青衣、尖沙咀、中文大學校園、香港大學校園。另外，該會亦透過一個全球同步和公開的鳥撞報告平台「全球鳥撞地圖」，以分析上述時間的鳥撞數據。

綜合數據，該會獲得141宗鳥撞報告，包括196隻鳥撞個體，以及35個鳥撞拓印，即鳥撞玻璃後在玻璃表面留下的羽粉、羽毛或排泄物。在196隻鳥類中，179隻死亡，17隻受傷，當中涉及19個科，38種鳥種，有七種屬於具保育級別的物種，例如全球「極度瀕危」黃胸鵐、屬國家二級保護動物的鷹鴞及藍喉歌鴝、在內地列作「近危」的矛斑蝗鶯。

鳥撞玻璃的雀鳥品種（香港觀鳥會）

另外，按地區分布鳥撞事件，錄得最多鳥撞個體的五個地區分別為沙田區（43隻）、東區（37隻）、觀塘區（22隻）、灣仔區（17隻）、離島區（13隻）。當中沙田區主要來自中大及火炭路，當中在11月份，中大伍宜孫書院圓夢臺發生一宗集體鳥撞事件，至少35隻白頭鵯懷疑因撞向透明玻璃欄杆而死亡。

該會的報告又提到，在去年11月30日，觀塘海濱道One Harbour Squarer有14隻栗頸鳳鶥懷疑撞向玻璃幕牆而死或受傷；到12月3日，北角AIA Tower亦錄得10隻栗頸鳳鶥懷疑集體撞玻璃致死。

12月3日，北角AIA Tower亦錄得10隻栗頸鳳鶥懷疑集體撞玻璃致死。（香港觀鳥會／Tang Ho Fun）

觀鳥會表示，從觀察紀錄可見，涉及鳥撞的建築物類型包括，以玻璃或鏡面外牆為主的學術大樓、商業大樓、政府大樓、商場、透明隔音屏障、透明玻璃欄杆、裝有玻璃門窗的村屋等。香港觀鳥會保育主任黃雪媚表示，一般而言，如近代建築有較多玻璃，或以鏡面設計，都有較高的鳥撞風險，鳥類會誤以為可穿過而撞玻璃。

黃雪媚指，鳥類飛行速度可達每小時逾50公里，假如逃避天敵時，速度可以更快，一旦誤撞玻璃容易出現死傷。她續指，鳥撞玻璃後，身體一般不會有明顯傷痕，但或會有骨折、吐血等情況，亦可能出現呼吸困難、四肢無力，有部份較輕鬆或甦醒後離開，但仍有部份停留在原位，甚至已死亡。市民如有發現相關情況，可觀察三米內是否有建築物，鳥撞後玻璃會出拓印，即如羽粉、羽毛或排泄物等。

黃雪媚續指，希望市民拍照紀錄相關情況，將資料上傳到全球鳥撞地圖，或電郵予觀鳥會，詳情可到其網站了解。假如該雀鳥未死，她提醒市民，由於雀鳥受法例保護，而且可能涉及內傷，不應自行處理，可以致電1823通知漁護署、通知愛護動物協會，或會嘉道理農場。

觀鳥會期望，可以長期持續收集數據、監測和分析，長遠推動香港成為「鳥類友善」城市，減少不必要的人鳥衝突。黃雪媚亦提到，業權人可於建築物外懸掛物件，或貼上防鳥撞貼紙，減低玻璃反射程度，估計可減低九成雀鳥撞窗死傷風險，例如美孚港鐵站原本於9至11月出現30宗鳥撞事件，但有12月貼上防鳥撞貼紙後，12月內未再錄得鳥撞個案。