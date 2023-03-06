初選案｜區諾軒開審前私信鄭達鴻　覺鄭被黨連累　稱要學習知進退

民主派16人否認串謀顛覆國家政權審訊繼續，代表公民黨鄭達鴻的律師今(6日)在西九龍法院(暫代高等法院)盤問「從犯證人」區諾軒時，披露區在今年1月，即本案開審前不久，曾寫了一封「私信」給鄭，提到公民黨內也有人認罪及落口供，稱他難明當時公民黨的煽動行為，又認為鄭及同屬公民黨的被告李予信，是受該黨當時的煽動行動所連累。之後區在信中提及他人生中連累的人也不少，稱最近看了很多中國自由派的書，倘尚有人有志，要學習如何在內地生存及知進退，並引述他人說民主運動總是牽牽絆絆，又自言氣數已盡。



代表鄭達鴻的資深大律師潘熙指，從控方不會引用的材料(Unused Material)中，有一封由區諾軒寫給鄭的信件，信件的日期為2023年1月26日。本案今年2月6日開審。

被告鄭達鴻（圖)的律師開始向區諾軒作盤問，並提到區在開審前寫給鄭的一封信。（朱棨新攝）

區諾軒開審前曾寫信給被告鄭達鴻並提公民黨的事。(詳看下圖)

區提及公民黨3人認罪兼落口供

潘引述信中的部份內容：「港島的狀況幸好較其他區好，但始終主要關鍵，是個人的行為。Michael 多言論上硬傷；Clarisse 較好，我猜，你們的關口是黨的煽動行為連累吧。作為外人，我是不太明白CP 的人想什麼，佢哋三個PG+落口供，他們該有和你交流，你也明白此中邏輯吧？（還是根本各顧各的⋯）問題是，他們說的內容的程度是不足的，大概不去到實質過程、實據，是不行的（看看我）。

連累是指公民黨的記者會

潘有問區，他在信中提到「連累」的意思，區說：「佢地(公民黨)搞個活動，如3月25日記者會，咁的確係一個連累意思。」控方早前播放公民黨於同月25日的記者會，楊岳橋在記者會聲言，若民主派取得過半議席，而時任特首林鄭月娥未有回應五大訴求，該黨將會否決所有議案和撥款，繼而迫使對方解散立法會重選及辭職。

楊岳橋在2020年3月25日一個公民黨的記者會上，曾提及必要時會逼使特首解散立法會及辭職。（資料圖片）

民主運動總是牽牽絆絆

潘資狀再讀出信中的一段：「不知有否和你說過，區某踏入政壇，伊始自2007年CP實習計劃，不是DP，Bonnie係08年，佢那年幫完Alan Leong ，在我面前大哭了一場。我決定選 DC 時無揀 CP 去左 DP，多少係不太buy好民粹主導的路線，不是說DP便好，它有它問題，只是聯想到我們的苦難— 若CP不是2020年3月不知想什麼，忽然「搶疆」開Press Con，汝等處境必截然不同，那不是搶民粹又為何？有必要嗎？這也不是你和信可左右，結果誤了你們。當然，我人生裡連累人的也不少，正如 Margaret 說，民主運動總是牽牽絆絆。展望將來，需要的理論基礎更高，也不是沒想過，這兩年，區某讀了很多中國自由派的書籍，我認為將來倘尚有人有志，應學學錢理群、張千帆、章詒和怎樣在內地生存，知進退。只是，區某氣數已盡，此事一過，能否仍立於天地之間，尚未可知，君亦宜珍重、保重。」

區認信中亦提及過李予信

潘再問區，信中提及的「信」，是否指受審的另一被告李予信，區諾軒確認：是。潘繼續問及其他問題時，但庭上仍顯示著該信內容，區即表示：「不如閂咗封信先，私人信嚟。」

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022