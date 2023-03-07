青山醫院石屎跌落病床　記者連日追問　醫管局公布富士達負責勘察

《香港01》本周日（5日）報道青山醫院去年11月有大塊病房天花石屎跌落病床枕頭邊，醫院管理局當日稱對負責樓宇勘察的承辦商非常不滿，惟回覆中未有披露涉事顧問公司。記者連日追問醫管局，惟均只獲口頭回覆指「無補充」，與早兩宗墜物事故處理手法不一。



記者今再根據《公開資料守則》，向醫管局查詢未有公布承辦商名稱的原因，直至今晚（7日）終獲回覆指，負責樓宇勘察的為富士達建築及工程顧問有限公司。



醫管局非常不滿勘察顧問公司 惟拒公開名稱

青山醫院去年11月有石屎從病房天花剝落，惟醫管局一直未有公布事件，直至上周六（4日）接獲《香港01》查詢後，才在翌日（5日，星期日）回覆承認事件，指事後隨即安排維修承辦商進行維修，並要求樓宇勘察顧問調查成因。局方又在回覆中表示，對樓宇勘察顧問的勘察工作表現非常不滿，已將是次事件記錄在顧問公司的表現報告中，有關報告會作為該顧問公司日後競投醫管局其他工程的參考。

記者其後就相關回覆追問醫管局涉事承辦商名稱，惟均只獲口頭回覆指「無補充」，及後記者參考當日宣布成立檢討委員會的新聞稿，而相關新聞稿沒有任何關於青山醫院涉事承辦商名稱的資料，僅指委員會就公立醫院發生有關事件後對內及對外的溝通工作提交改善建議。

手術燈及吊機路軌外殼掉落 醫管局均有公布承辦商名稱

翻查資料，醫管局近兩宗墜物事故，均有公布承辦商的名字。 聯合醫院在2月19日被揭發手術燈下墜，局方同日晚上公布負責有關手術燈保養的承辦商為Getinge，燈的牌子為Maque。屯門醫院上周三（1日）公布的扶抱機路軌外殼掉落事故，醫管局亦在翌日發新聞稿表示涉事的吊機由生產商Arjo提供，由通用電氣負責維修保養服務。

記者其後再查詢不公布承辦商名稱原因及相關資料，據《公開資料守則》而言是否需要提供，局方終在今晚回覆負責樓宇勘察的為富士達建築及工程顧問有限公司。局方又補充，昨日公布成立委員會檢視公立醫院的醫療儀器及設施保養維修事宜，青山醫院的石屎掉落事件，將會是委員會的檢視範圍，委員會完成工作後，會向醫管局提交報告及提出改善建議。

富士達顧問投得新界東西醫院聯網小型工程合約

富士達建築及工程顧問有限公司在2016年被新福港建設集團有限公司收購，而據新福港網頁，其公司過往投得不少政府工程項目，亦曾投得「醫院管理局定期合約新界東西醫院聯網小型工程2016」，為新界東及西聯網所有醫院提供保養、維修、改建、改善、加建等相關工程服務，相關合約在2019年竣工。