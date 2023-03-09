北角車禍｜檢討高齡司機體檢要求10年零進展　議員轟管治有問題

北角本周日（5日）發生嚴重的士車禍，令高齡司機體檢問題再次被熱議，運輸署署長羅淑佩日前重申已成立專家小組檢討駕駛執照持有人體檢機制。相關小組成員名單、是否有開會及檢討進度等，署方均諱莫如深。



翻查資料，審計署早於10年前、即2013已在審計報告中提及需要對的士及巴士司機訂定更嚴格的體格檢驗規定，時任運輸及房屋局局長張炳良曾在立法會表明會檢討安排；事件無疾而終，直至2021年申訴專員公署在報告中建議運輸署檢討司機體檢機制，至去年底才在申訴署年報中，獲悉運輸署已在去年6月成立相關專家小組，當中只有政府部門、醫管局及醫專代表，並無運輸業界代表。



實政圓桌立法會議員田北辰批評討論十年無成果屬於政府管治問題，質疑是否「換個特首就唔做」，又認為當局不公開專家小組名單令人費解。



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運輸署專家小組本月底商收緊高齡司機續牌體格證明

根據現行本港要求，駕駛者年滿70歲或以上須每三年向運輸署提交由醫生簽發的「體格檢驗證明書」以續其車牌，惟運輸署並無具體列明必須檢查項目或制定統一醫療準則。運輸署署長羅淑佩周二（7日）在電台節目提及，政府去年中成立專家小組，商討駕駛執照持有人的體格證明機制，目前已有方向及概念，若本月底開會後方案成熟，相信將可盡快提交修例方案，及進行公眾及業界諮詢。

然而，檢討駕駛者體檢機制一事已討論長達十年。早於2013年，審計署已在審計報告中提及，內地和多個海外國家法例對的士及巴士司機訂立的體格檢驗規定，均比香港規定嚴格，建議運輸署應訂作出更嚴格的修訂。時任運房局局長張炳良在立法會回應相關審計報告時，稱正檢討要求申領或換領駕駛執照的申請人須提供由註冊醫生發出「體格檢驗證明書」的年齡限制。

運輸署署長羅淑佩。（資料圖片/余俊亮攝)

申訴專員再批評 運輸署始設專家小組檢視問題

事件不了了之後，延至2021年，申訴專員公署在調查報告中重提建議，認為運輸署應為商用車量駕駛者制定更嚴格的體檢要求，並指出現行的「體格檢驗證明書」並無統一醫療準則等。直至申訴署去年底的年報中，運輸署才首次披露已於去年6月成立專家小組檢視，成員包括運輸署、運輸及物流局、衞生署、醫院管理局和香港醫學專科學院的代表。

被問及十年前政府已有計劃檢討相關制度卻最終「無影」，羅淑佩僅稱未有當年工作的詳細資料，但承諾今次將會成事，「一定保證唔會做做吓無咗下文，因為今次都凝聚咗幾強共識，推展呢類工作進展會比較好。」

《香港01》本周二就專家小組名單等細節，向運輸署查詢，惟署方未有正面回應，僅覆述申訴署年報所指，小組已在去年6月成立，將檢視《道路交通（駕駛執照）規例》所指明的疾病或身體傷殘及現行體格檢驗證明書的內容，以及司機的體格檢驗安排等，並提供相關的專業意見。

田北辰：肯定離哂譜 陳恒鑌：隔咁耐係唔理想

立法會議員田北辰批評檢討多年仍無結果更須申訴署重提，「肯定離哂譜」，批評事件屬政府管治問題，新一屆政府撒手不理上屆政府工作，質疑是否「換個特首就唔做？」他強調一國兩制下政府應有延續性，「唔係由佢無疾而終，無理由唔做，唔做都要講點解！」

他又指當局未有交代專家小組名單令人費解，認為專家不應閉門造車，又稱成員亦不包括運輸業界代表，「係好大一個問題，要由業界話畀佢聽點解同意、點解反對。」

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則表示，未有聽過該專家小組，但政府內部不時會做研究，視乎性質作出公開，又認為小組成員至少要有具公信力的專家，包括大學等機構介入。陳又說，小組自去年6月成立「隔咁耐都無嘢拎出嚟係唔理想」，認為司機年老化趨勢明顯、人手短缺問題嚴重，應盡快擬定體檢機制，並稱會向運輸及物流局要求今年暑假前後必需有方案上交立法會討論。