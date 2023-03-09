明日大嶼｜卑路乍灣海濱長廊需臨時填海　政府稱不涉維港永久填海

政府擬在交椅洲人工島興建「港島西至大嶼山東北連接路」及「港島西至洪水橋鐵路」連接新界及港島。土木工程拓展署可持續大嶼辦事處出席海濱事務委員會時透露，前者工程會涉及於卑路乍灣海濱長廊進行臨時填海，下一階段將就此諮詢公眾，但強調目前建議不涉及在維港有永久的填海。



發展局局長甯漢豪表示，希望大家諒解卑路乍灣的臨時安排僅為期5年，相關工程是希望海濱長廊有永久的改善。她又指交椅洲人工島為土地用途會「好似顯微鏡咁」越來越聚焦，目前不適宜講得太死板。



海濱事務委員會今日（9日）舉行，討論交椅洲人工島項目。（陳葆琳攝）

交椅洲人工島設計包括超過20公里的海濱長廊，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處處長胡國源指，政府希望海濱長廊可以提供機會予市民進行水上活動，「港島西至大嶼山東北連接路」會接駁現時干諾道西天橋預留的接駁位，政府需要在卑路乍灣海濱長廊進行臨時填海，「我哋正準備有力，和令人信服嘅資料說明臨時填海係符合凌駕性公眾需要嘅測試準則」，該處於下一階段就此諮詢海濱事務委員會。

另外 ，為了進行此項工程，政府需要臨時佔用現有堅尼地城海濱的用地，包括卑路乍灣海濱長廊的用地，初步計劃於鄰近前堅尼地城屠房的用地作臨時重置。胡國源表示，當工程完結之後，現有的卑路乍灣海濱長廊可以繼續使用，而政府會積極探討將海濱長廊向右連結中西區的海濱長廊（現時這兩個部份是被一個西區公眾貨物裝卸區所分隔）。他強調，政府建議不涉及在維港有永久的填海。

「港島西至大嶼山東北連接路」會接駁現時干諾道西天橋預留的接駁位，政府需要在卑路乍灣海濱長廊進行臨時填海。（陳葆琳攝）

政府亦會積極探討，將卑路乍街灣海濱長廊向左連接至前堅尼地城屠房的海濱用地，並會進一步探討將卑路乍街灣海濱長廊跨越城西道，接駁對面的卑路乍灣公園。

發展局局長甯漢豪表示，交椅洲人工島為橫跨20年項目，隨着進行更多研究及土地數目增加，土地使用用途會「好似顯微鏡咁」愈來愈聚焦，目前不適宜講得太死板，同意會上有委員指規劃需要「留白」，保留彈性。她又強調，隨着未來陸續有房屋落成，目前交椅洲人工島以7:3的公私營房屋比例，相信需視乎社會需求及供應的變化，不斷留有空間調校。