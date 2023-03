北角的士車禍｜運輸署檢討體檢專家名單公開　9個月開會2次無建議

北角周日(5日)發生嚴重的士車禍,高齡司機隱患問題再引起社會討論。運輸署署長羅淑佩周二(7日)稱,去年中已成立專家小組,檢討駕駛執照持有人體檢機制安排。《香港01》記者過去兩日追問運輸署專家小組名單、是否有開會等,署方今日(9日)回覆查詢指,稱曾召開兩次會議,並初步訂定立檢討涵蓋的範疇;署方終也公開小組成員名單,召集人是運輸署副署長李萃珍,成員包括醫院管理局總行政經理李立業、香港家庭醫學學院主席周偉強等,小組亦邀請香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院任顧問。



專家小組成立9個月只開過兩次會,並只定下要檢討的涵蓋範畤,立法會議員江玉歡直言「係唔理想」,但考慮到去年疫情嚴峻,認為尚算情有可原,但她強調近日出現嚴重車禍,署方一定要加快腳步擬定方案:「我覺得專家小組要盡快開多啲會,就算有方案出嚟,都仲要廣泛諮詢,需要時間。」



檢討駕駛者體檢機制一事已討論長達十年,早於2013年,時任運房局局長張炳良已稱正檢討要求申領或換領駕駛執照的年長申請人,須提供由註冊醫生發出「體格檢驗證明書」的年齡限制;惟事件無疾而終,至2021年申訴專員公署再次提起,運輸署遂於去年6月成立專家小組研究。

北角車禍發生後,運輸署署長羅淑佩周二在電台節目中,重申專家小組已在研究檢討駕駛者體檢機制。《香港01》記者同日向運輸署查詢小組名單及有否開會,署方當時僅回覆指可引述申訴署年報所載,成員包括運輸署、運輸及物流局、衞生署、醫院管理局和香港醫學專科學院的代表。

運輸署署長羅淑佩。(資料圖片/余俊亮攝)

記者周三再追問專家小組詳情,翌日終獲回應。運輸署首次披露,去年6月成立的專家小組全稱為「Expert Panel on Review of Medical Requirements for Aged Drivers and First Schedule of Diseases and Disabilities」,自去年成立以來曾召開兩次會議,初步訂定了檢討涵蓋的範疇,並就工作計劃進行討論,有關檢討正在進行,待有具體建議,政府會盡快公布詳情。

該署同時披露小組名單,召集人為運輸署副署長李萃珍,成員有10人,包括運輸署助理署長郭惠英、醫院管理局總行政經理(聯網運作)李立業、香港家庭醫學學院主席周偉強等,小組亦邀香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院擔任顧問。

專家小組成員名單如下:



召集人

運輸署副署長/公共運輸事務及管理李萃珍



成員

運輸署助理署長/行政及牌照郭惠英

衞生署家庭醫學顧問醫生(長者健康服務)李兆妍

衞生署首席醫生(衞生行政)梁芷薇

醫院管理局總行政經理(聯網運作)李立業

香港家庭醫學學院主席周偉強

香港家庭醫學學院委員會委員陳景康

香港內科醫學院委員會委員梁彥欣

香港內科醫學院老人醫學專科委員會主席陳德揚

香港社會醫學學院職業及環境醫學專科委員會成員盧俊恩

運輸及物流局首席助理秘書長梁兆燾



顧問

香港大學李嘉誠醫學院公共衞生學院



羅淑佩日前亦透露,小組正檢視年長司機、特別是商用車司機的體檢安排,包括加密次數及新增體檢項目等,並稱本月底會再開會,更形容該次會議將是「關鍵」,倘方案成熟會盡快諮詢業界及交立法會討論修例。

對於十年前承諾檢討最終無疾而終,她承諾今次將會成事,「一定保證唔會做做吓無咗下文,因為今次都凝聚咗幾強共識,推展呢類工作進展會比較好。」

立法會議員江玉歡。(資料圖片/張浩維攝)

討論十年、專家小組成立9個月卻只開過兩次會,立法會議員江玉歡直言「係唔理想」,但考慮到去年疫情嚴峻,認為尚算情有可原。她強調並非指年長駕駛者身體必然不適合駕駛,故並非要直接與年齡掛鈎,冀專家小組檢討時就數據、實際身體狀況等擬定方案。

她又說,眼見近日出現嚴重車禍,署方一定要加快腳步擬定方案,「我覺得專家小組要盡快開多啲會,就算有方案出嚟都仲要廣泛諮詢,需要時間。」

運輸署強調,一直關注司機的健康情況,明白駕駛人士的身體狀況對確保道路使用者安全十分重要,亦有檢視司機的體格要求及相關事宜。