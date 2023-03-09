初選案｜政府若讓步會否就不會否決預算案　區諾軒：無相關資料

民主派初選案，16名否認串謀顛覆國家政權審訊，今(9日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，認罪的區諾軒提到，他當時曾撰文指民主派有兩種聲音，一是支持「攬炒」，否決財政預算案，另一聲音是透過取得立會過半，爭取談判空間。辯方律師遂指激進陣營是否會以否決權作籌碼，區指政治人物一般履行承諾，又說：「不過，當然有啲政治人物會話『我講吓咋』。」被問及抗爭派曾否表示，若政府就五大訴求讓步，他們便不會否決預算案，區回應：「我真係無相關既資訊。」



此外，法官對案件開審逾20天仍在盤問第一名控方證人表示關注，辯方並透露會有4名被告將出庭自辯，法官稱料案件要到聖誕才完結。



辯方律師指民主派對體制沒進展感沮喪

代表被告吳政亨和余慧明的大律師石書銘作向區諾軒作盤問時指，民主派追求議會過半議席，是想令民主體制的廷續，區同意。石續指，2019年民主派是否覺民主體制沒有進展而感到沮喪。法官陳慶偉即提醒石不要把聆訊當作政治平台，或倡其政治信念，石回應他沒有這樣做。

區指當時民主派有兩種聲音

區說，立法會取得過半議席後是想要政府問責，面對公眾的訴求。區引述他於2020年4月底刊登的一篇訪問，指民主派當時有兩種聲音，一是支持「攬炒」、否決財政預算案，另一聲音是透過取得立會過半，爭取談判空間。

初選組織者沒有討論五大訴求

石向區問及「五大訴求」，即是1)撤回修訂《逃犯條例》；2)成立獨立調查委員會調查指稱警暴；3)撤回定性該次社會運動為「暴動」；4)特赦被捕的抗爭者；5)要求雙普選。區同意，並補充有人要求相關官員為警暴問責，以及要時任特首林鄭月娥下台。法官李運騰問，該些訴求是否多於5項，區否認，但指不同人士對五大訴求有不同說法，初選組織者沒有討論此議題。

區同意訴求屬口號但離不開7條樹枝

李官便問，「五大訴求」是否只是口號，區回應：「可以咁講。」李官繼而問是否如聖誕樹般：「掛乜上去都得？」區回答：「都離唔開7隻樹枝」 ，引來庭上各人發笑。他隨即又澄清說：「7條樹枝，對唔住。」區又補充指「時任特首下台」和「爭取雙普選」相關，而「官員為警暴問責」和「成立獨立調查委員會調查警暴」相關。

區諾軒稱政治人物一般會屐行承認，但即補充說亦有些會稱：我講吓咋。(資料圖片)

攬炒論是想透過施壓令政府妥協

石又問到立法會議審議預算案的權力，區指根掏《基本法》條文及其精神，政府和立法會互讓互諒，並說：「一個良好的政治制度應做到呢點。」。就「35+」而言，區指若沿用談判的思路，他期望事件繼續發展的話，可透過立法會和政府談判， 解決反修例風波。惟「攬炒論」持另一看法，區認為該論是不斷透過施壓，令政府妥協。此兩個看法，在多年的民主運動中一直都有出現。

施壓下亦可有商議空間

石問即使施加壓力，是否仍有商議的空間，區舉例指「人民力量」和「社民連」曾被歸類為較激進的政黨，他們會使用「拉布」手法爭取訴求，對施政構成影響。惟政府決定向市民「派錢」，他們便停止「拉布」。區強調：「一切睇情況而定。」

有政治人物會說我講吓咋

石繼而問激進陣營是否以否決權作籌碼，區指政治入物一般履行承諾，惟他隨即補充：「不過，當然有啲政治人物會話『我講吓咋』，所以呢個問題真係好難答。」陳官聽到發出笑聲。被問及有否抗爭派表示，若政府就五大訴求讓步，他們便不會否決預算案，區回應：「我真係無相關既資訊。」

庭上透露4名被告將會自辯。(詳看下圖)

官料案件或要到聖誕才審結

李官在散庭前稱對審訊進度表示關心，指至今審訊逾20天，仍在盤問第一名控方證人，又指他於本年9月有另一審訊需處理。李官其後問各辯方大律師的估算，大部份辯方大律師認為，原本排期的90天，只足夠處理證據部份。辯方透露林卓廷、黃碧雲、鄒家成和施德來均會自辯。法官陳慶偉更一度指，恐怕至聖誕節前才審完。

根據資料顯示，壹傳媒創辦人黎智英被指勾結外國勢力案，排期於本年9月25日開審，李運騰為三名主審法官之一。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022