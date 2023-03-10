消費券2023．直播｜4.16派發首期$3000 毋須再登記 不可轉平台
撰文：歐陽德浩 馬煒傑 鄧康翹 呂穎姍 梁晉穎
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【消費券2023/財政司司長陳茂波/合資格消費/PayMe/BoC Pay/八達通/Alipay HK 支付寶/ WeChat Pay/Tap & Go】政府將連續第三年派發消費券，合資格永久居民可獲發5,000元，並分為兩階段派發。首階段消費劵按照去年的準則，即繼續沿用八達通、AlipayHK、WeChat Pay HK、Tap&GO、PayMe及BoC Pay，共六間營辦商發放消費券。
財政司司長陳茂波今午（10日）舉行記者會公布詳情，署理政府資訊科技總監黃志光、財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成亦會出席。《香港01》現場直播。
▼2022年8月7日 消費券2022第二階段首輪發放市面情況▼
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【15：38】財政司司長私人辦公室政策統籌主任李文成表示將分兩期發放消費券，市民用2022消費券計的登記資料，先於4月16日向登記左人派3000元，7月16日再派2000元，料約640萬去年成功登記人在第一期收3000元消費券。
▼八達通「不合資格消費」查詢▼
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消費券2023金額多少？
財政預算案公佈將會派發共$5,000的電子消費券，分兩期發放，第一期將於4月派
消費券2023有什麼平台？
政府3月10日將公布相關工具，參考2022年消費券計劃，合資格人士可選擇以支付寶香港、BoC Pay、八達通、HSBC 旗下的Payme、Tap & Go 或WeChat Pay HK收取消費券