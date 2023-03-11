安達臣道冧天秤｜議員促勞工處公開調查細節　考慮延長檢控期限

去年9月秀茂坪安達臣道地盤天秤倒塌造成3死6傷的工業意外，勞工處日前提出67項檢控。兩名立法會議員周小松和謝偉銓今（11日）在電台均表示，未見勞工處清晰交代有關檢控涉及多少人或公司，公眾期侍披露更多細節。他們又關注，涉及工業意外的檢控期應否延長，讓勞工處提出檢控的決定。



▼ 9月7日 秀茂坪安達臣道地盤一個天秤突然倒塌▼



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周小松稱公眾期望調查細節

勞工界立法會議員周小松在港台節目《星期六問責》表示，政府在提出檢控的新聞公布中資訊不完整，未清晰交代67項檢控涉及多少人或公司。他指，勞工處用半年時間，調查安達臣道地盤事故，公眾期望處方詳細披露調查和檢控等細節。

他又指，再早前勞工處對Mirror紅館演唱會意外的調查報告十分詳細，公眾對這兩宗意外一樣關注，政府應做好今次調查後公布細節。

周又表示，要從事件中汲取教訓，過往法庭判刑數字關於致命工業意外案件未有判處即時監禁，重犯比例高，他認為法例要有足夠的阻嚇力，避免人為疏忽。至於政府現行就承建商表現的記分制度和懲罰機制，透明度亦不足，應與職業安全掛勾。

謝偉銓促加重罰則

建築測量都市規劃及園境界立法會議員謝偉銓表示，政府應解釋為何不能披露更多資料。他對於檢控期延至9個月或12個月沒有意見，最重要是要有效率，否則即使延長檢控期，勞工處亦有可能在檢控期的最後幾天才提出檢控

他又指，現行法例最高罰款50萬元，法庭實際判處的罰款額則較低，是因為根據案例判刑，他認為除了修訂罰則，加強阻嚇力外，亦要落實建議措施，防止同類事件發生。