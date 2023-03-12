粉紅宮粉羊蹄甲滿城開　三大景點逐一數　觀賞打卡要選高位

繼櫻花及黃花風鈴木盛開後，近日輪到在港廣泛種植的宮粉羊蹄甲滿開，不難發現總有一棵在左近，粉紅色的大樹總引人注目。不過多是一兩棵，比不上叫做花海，但也有集中種植的觀賞地方，首推有逾50棵的「宮粉羊蹄甲之城」沙田禾輋邨；而屯門富泰邨對開的一條明渠旁，近日也因有約十棵宮粉羊蹄甲滿開而爆紅，由於就在明渠旁，加上猶如粉紅花海，被稱為「港版河津櫻」美景；葵涌梨木樹邨也種了不少，一樣可拍攝到公屋襯靚花。



宮粉羊蹄甲其中一個別名叫「南洋櫻花」，開花時葉不多，甚至沒有葉，不過花朵較大、樹又高，要拍攝得好不容，找高位是其中一個好方法。禾輋邨正正有一個平台，可很容易找到背景是粉紅花海位置拍攝，推薦位置貼近泰和樓。



在「宮粉羊蹄甲之城」沙田禾輋邨，今年的宮粉羊蹄甲仿如夾好時間一同開花，有居民帶同兒子拍攝美景。（倪清江攝）

「宮粉羊蹄甲之城」沙田禾輋邨

邨內種了約50棵宮粉羊蹄甲，分布在不同位置，甚至學校內都有種，部份三層樓高，是識花之人每年賞花之地。每年約3月開花，不過受天氣影響，不一定開得漂亮，有時葉未落花已開，或是「前後腳」開花，未能形成花海。

▼3月12日 沙田禾輋邨宮粉羊蹄甲滿開▼



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今年則不同，幾乎一齊開花，且葉極少。今日所見，可謂滿邨粉紅處處，當中泰和樓靠豐順街一邊，一列約十棵「爆開」，除了路經居民停步拍攝，也有攝影愛好者專程到來拍攝。

由於樹木較高，在地面拍攝只能「低炒」，想找個粉紅色背景打卡，其實只需走上平台，便可以輕易與花共攝。

前往方法：

由港鐵東鐵沙田站經過行人天橋，穿過瀝源商場，便可到禾輋邨，沿平台經過禾輋廣場，便可到泰和樓對出平台。

▼3月12日 禾輋邨居民及攝影愛好者拍攝宮粉羊蹄甲▼



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屯門富泰邨對開的一條明渠旁的宮粉洋蹄甲近日滿開，3月12日吸引不少市民慕尼而來觀看及拍攝，有模特兒擺甫士供攝影師拍攝。（倪清江攝)

屯門富泰邨明渠宮粉洋蹄甲花海

明渠位於富泰邨對出、嶺南大學室外運動場北面。明渠南岸有約10棵宮粉洋蹄甲近日一同開花，同樣也極少樹葉，因有攝影愛好者在放相網上，吸引區內區外人士前往賞花及拍攝。

今日所見，賞花市民沒有間斷，部份人在北岸行人路觀賞拍攝，也有人走入南岸被圍封的政府官地內（入口沒有上鎖），甚至用自己方法走到乾涸的明渠石屎河床打卡。

▼3月12日 屯門富泰邨旁宮粉羊蹄甲滿開▼



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▼3月12日 葵涌梨木樹邨宮粉洋蹄甲滿開▼

