巴士加價｜議員批加幅過高　九巴指追滯後　倡每年按方程式調整

疫情襲港逾三年，經濟復甦在望，政府亦為五家專營巴士公司去年提交的加價申請揭盅。九巴傳訊及公共事務部主管簡學悕今早（15日）於港台節目表示，多項成本例如人工、燃油等都上升；同時客量仍較疫情前減一成，加上新鐵路線通車加劇競爭，因此在平衡市民負擔能力後，提出是次加價申請。

至於為何九巴連續兩年有盈利、且去年才獲批加價時，仍要再申加價，簡學悕回應指，如未有計及政府補貼，2020年仍會有虧損，而且2021年的加價是2018年時提交的申請，認為有滯後，「成三年時間，你見到個物價變化都大啦。」他認為可以探討票價調整機制，每年按方程式計算加價幅度。

立法會交通事務委員會主席陳恒鑌則批評，五間公司加價是「開天殺價，落地還錢」，幅度比想像中高，認為未將通關及復常等對營運有利的因素考慮在內。他又批評，城巴機場線申請加五成為「瘋狂」，即使25年來未曾加價，都不應於一年內追回加幅。



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各家專營巴士公司已向政府遞交加價申請，其中九巴申請加價9.5%，龍運巴士則申加價8.5%，而城巴新巴則劃一每條路線加價2元。大嶼山巴士亦申請加價9.8%，值得注意是，城巴亦申請調高所有往返機場的路線（即A及NA線）車費，幅度為50%。

簡學悕於港台節目《千禧年代》表示，按九巴及龍運的申請加幅計算，即每程車平均分別加0.7元及0.9元。他續指，加幅是平衡了負擔能力，以及營運上的可持續性需要，由於客量仍然下跌，較疫情前跌一成；加上港鐵屯馬線、東鐵過海段通車，同樣令乘客減少；同時員工短缺、國際油價高企令原本只佔整體成本一成，增至一成半，故此訂出是次加幅。

不過根據立法會文件，九巴於2020年及2021年，即使受疫情影響仍然有過億元盈利；加上2021年已曾獲批加價，再申加價的理據備受質疑。簡學悕回應指，2020年的盈利是計及政府補貼，否則會有虧損；而2021年的加價，是2018年申請的，所有數據都有滯後，「成三年時間你件到個物價變化都大啦。」他又表示，假如不想辦法增加收入，會影響財政穩健，並強調加幅是追回之後的滯後，不能單看通脹率。

現時港鐵直接根據經濟數據，按方程式自動調整票價，但被批評「有加無減」。簡學悕認為，社會可以探討是否有空間改善巴士票價機制，例如之前提出申請後，需相隔三年才獲批，巴士公司難以判斷何時可加價。他認為，可探討設方程式，每年按客觀標準調整票價。

陳恒鑌於同一節目表示，各公司是次申請的加幅比想像中高，如按現有機制的方程式，其實加幅只是約2%，而且有不少營辦商於2021年已加價，相信其申請加幅未將通關及復常因素考慮在內，形容為「開天殺價，落地還錢」，希望行政會議審批時考慮市民負擔能力。

城巴機場線於1997年開辦後未曾加價，但今次申請加50%，陳恒鑌形容為「瘋狂」，即使要追回加價，都應分期加價，並要了解是否有虧損。他又批，新巴城巴申請劃一加2元，部份線加幅達六成，會令市民吃不消。

工聯會立法會議員鄧家彪則關注機場員工受影響，機場線隨時加至70多元一程車，令機場人手短缺的情況雪上加霜。他續指，雖然25年來未曾加價，但當年的定價本身較高，之後後辦的新線亦較貴，批評加幅不公道。

對於新巴城巴劃一加2元，鄧質表示背後或涉及巴士公司策略，短途線加幅達六成，質疑或希望透過票價，淘汰短途路線。