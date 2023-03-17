簡約公屋｜立法會財委會通過$149億首批撥款申請　1票反對1票棄權

簡約公屋造價及個別選址惹爭議，立法會財委會今日（17日）討論首批簡約公屋工程，包括啟德世運道選址在內的4個項目，合共涉款逾149億元。至晚上7時許，財委會通過有關撥款。記名投票下，61位出席議員，僅江玉歡投反對票，以及田北辰投棄權票。



房屋局局長何永賢在會議表示，指政府在開發項目時遇上不少挑戰，而簡約公屋的挑戰是困難和巨大，但她指「我哋無得選擇唔做」，認為要盡快讓劏房戶上樓。



議員關注造價、拆卸費用，以及擔心簡約公屋會與過渡性房屋重疊等問題。何永賢逐一回應，解釋拆卸貴屬「未知數」，若加進標書，只會令投標價錢提高，又解釋簡約公屋於2024至25年落成，現時已有過渡性房屋，故不會重疊。



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申請首批撥款149億元

立法會財委會今日（17日）討論首批簡約公屋工程涉及149億元的撥款申請，房屋局局長何永賢在會議開始前發言，指政府在開發項目時遇上不少挑戰，而簡約公屋的挑戰是困難和巨大，但她指「我哋無得選擇唔做」，認為要盡快讓劏房戶上樓，並有信心在10年內有足夠房屋供應。

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房屋局研減低造價

她指推進項目時社會有不同意見，例如有人認為選址太遠，「到我哋有近啲地方，有市民又覺得，太近會唔會引起其他問題」；她亦指有人覺得簡約公屋要有配套和設施，吸引更多人申請，「但加呢啲設施嗰陣，係要加錢，但我地要諗減錢，降低項目造價」。

她亦指有人會評論簡約公屋5年的用期，在不同選址會有不同意見。但當局會研究拆卸組件後，在其他地方重用。

預計95%組件可重用 密切留意減價空間

民建聯議員陳學鋒在會上問到，為何這次標書未拆卸過程的費用明細，以及組裝合成法可以節省多少費用。何永賢以最近使用期屆滿，並拆卸搬走組件的「南昌220」過渡房屋項目為例，指出其使用兩年多，但損耗都很少，預計有95%組件可重要，相信其他簡約公屋亦相同。

對於未有拆卸費用明細，何永賢指，7年後拆卸的情況「係一個未知數」，如果把這個「未知數」放進今日標書，只會令標書費用增加。她又表示，當局會密切留意造價是否仍有減低的空間，因建築署在評標時會分兩方面考慮，一方面是設計及建造，另一方面是物料價錢，署方會作出平衡。

首批簡約公屋預計2024-25年初落成

新思維議員狄志遠和實政圓桌議員田北辰都擔心，簡約公屋和過渡性房屋功能重疊。何永賢指，兩者出現的時間不同，現時已有7,000多個過渡性房屋單位正在使用中，另外今年和明年分別有約9,000個和4,000個單位落成。而第一批簡約公屋，預計2024-2025年初才有第一批落成。她指兩者會緊接出現，但兩者的規模和分佈都不同。

楊永杰促當局解決交通校網問題

早前反對啟德世運道選址，揚言舉行集會，但臨時取消的九龍中議員楊永杰，就指啟德發展增加後，靠現時交通工具是否足夠，又問及會否重新計劃輕軌系統。他又關注九龍城41區校網又可否負荷多出的人口。



何永賢引述教育局指該區校網仍有剩餘學位。而運輸署助理署長(市區)鄒炳基就指，會繼續研究更好的交通方案。

狄志遠質疑宣傳片作用 何永賢：「一仙都無用多」

會議開始前，何永賢先在會上發放房屋局關於簡約公屋片段，包括早前在其facebook發放，有深水埗明哥以及其他人士支持簡約公屋的片段。狄志遠質疑「唔知幾多錢」，稱「議會上唔係需要宣傳，如果條片有市民不同聲音，而政府點解釋，反而有參考價值」。

何永賢回應稱，「宣傳片一個仙都無用多」，並指一直發放的片段是由其政治助理，以及其他房屋局職員製作。