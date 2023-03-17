簡約公屋｜財委會正審議撥款　何永賢：解決住屋問題無得選擇唔做

簡約公屋造價及個別選址惹爭議，立法會財委會今日（17日）討論首批簡約公屋工程，包括啟德世運道選址在內的4個項目，合共涉款逾149億元。房屋局局長何永賢在會議開始前發言，指政府在開發項目時遇上不少挑戰，而簡約公屋的挑戰是困難和巨大，但她指「我哋無得選擇唔做」，認為要盡快讓劏房戶上樓。



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申請首批撥款149億元

立法會財委會今日（17日）討論首批簡約公屋工程涉及149億元的撥款申請，房屋局局長何永賢在會議開始前發言，指政府在開發項目時遇上不少挑戰，而簡約公屋的挑戰是困難和巨大，但她指「我哋無得選擇唔做」，認為要盡快讓劏房戶上樓，並有信心在10年內有足夠房屋供應。

房屋局研減低造價

她指推進項目時社會有不同意見，例如有人認為選址太遠，「到我哋有近啲地方，有市民又覺得，太近會唔會引起其他問題」；她亦指有人覺得簡約公屋要有配套和設施，吸引更多人申請，「但加呢啲設施嗰陣，係要加錢，但我地要諗減錢，降低項目造價」。

她亦指有人會評論簡約公屋5年的用期，在不同選址會有不同意見。但當局會研究拆卸組件後，在其他地方重用。