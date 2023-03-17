播錯國歌｜港協暨奧委會羅列冰協3宗罪　管理層3.2起再無回覆查詢

冰球港隊上月底於波斯尼亞作賽擊敗伊朗，主辦方賽後播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》，事件至今已發酵逾半個月，港協暨奧委會消息人士今（17日）透露，在3月2日後再沒收到冰協任何回應，目前已要求冰協最遲在3月20日回覆，並邀請其管理層在3月23日會面，但亦未有回音。若下周死線再沒有回應，將考慮下一步行動。



體育總會管理層有職責妥善處理國歌問題

波斯尼亞世界冰球錦標賽第三級別賽事播錯國歌事件至今仍未解決。消息人士表示，港協暨奧委會在過去兩周一直處理事件，但由於不希望影響教練及運動員出賽，因此並未正式向傳媒交代事件，但強調在理解事件的來龍去脈後將再作公布，不希望坊間認為他們在互相指責。

消息人士澄清，領隊必須由管理層，即主席、會長或秘書長所指派，其中職責為妥善處理國歌問題。港協暨奧委會諒解部份體育總會的管理層，為業餘及兼職，但強調：「你接到呢個位係冇得揀，必須要Carry，交代大事大非嘅事，不能夠唔處理佢。」

港協暨奧委會追問及邀約3.23會面 冰協3月2日後再無回音

消息人士透露，港協暨奧委會曾多次要求冰協解答出錯原因，並經電郵及WhatsApp查詢，但在3月2日後再無收到任何回應。目前已要求冰協最遲在3月20日回覆，並邀請冰協管理層在3月23日會面，仍未有回音。

冰協曾稱有向主辦方提供國歌 初步調查報告隻字不提

消息人士表示，事件發生後，冰協主席簡揚傑曾在電話稱有向主辦方提供國歌，但初步調查報告卻隻字不提，質疑他「前言不對後語」，其後更避而不答，態度並不理想，以致港協奧委會未能得悉具體情況。

消息人士舉例指，冰協並沒有領取附有國歌的工具包，究竟如何確認對方已獲得正確版本的國歌：「唔係WhatsApp咗你，講咗當做咗。」

未提供主辦方書面確認收妥正確國歌電腦硬碟或USB的證明

被問到冰協傳送的連結，並無英文顯示，主辦方難以下載國歌。消息人士表示，體育總會有責任確保主辦方下載的國歌沒有出錯，如發現問題有責任採取跟進。而《指引》明確列明，鼓勵體育總會索取及使用工具包。

消息人士解讀《指引》，例如在比賽前，領隊負責將儲存國歌的硬件及區旗交予主辦方，對方須書面確認收妥，或附有官方便條；其後在比賽時，亦要攜帶兩份後備硬件及國旗，即場再次核對，作為雙重保險，惟冰協至今未能提供確實的證明。

消息人士指，港隊每年在海外參與逾600場比賽，暫時已有200個體育總會滿意安排，不久前亦曾發生欖球總會播錯國歌等事件，但回港後立即與港協暨奧委會開會，並提供主辦方書面確認的證件，讓事件得以妥善解決。

港協暨奧委會提供的國歌下載連結包括政制及內地事務局官網，及中央人民政府網站，惟登入後會連接至中央人民政府中文版「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面，若按網頁右上方選擇英文版，則會跳至首頁。(中央人民政府網站「國歌曲譜、音頻、視頻下載」頁面截圖)

下周死線再無回應考慮下一步行動

《指引》第13段列明，若體育總會不遵守指引，可能會被暫停會員資格，或被政府暫停津貼或資助。消息人士認為言之尚早，稱港協暨奧委會正等待3月20日及23日兩個死線，若冰協再無回應，將會考慮下一步行動。

被問到會否更換冰協的管理層，消息人士表示只能作出建議，但實際上體育總會的管理層由會員投票選出，但他認為政府投入公帑支持體育發展：「就算唔罰你，我諗香港市民都會覺得唔妥當。」