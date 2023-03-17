福島核污水排大海港府或限制食品進口　日官來港籲放心：對人無害

今年是日本311大地震引發福島核事故12周年，日本政府擬於春季或夏季正式把福島第一核電站經處理污水排入大海。日本相關官員今日（17日）就有關安排越洋來港解說，強調核污水及未能去除的含氚污水，會分別經淨化及以海水稀釋，確保符合標準始允排放，且有第三方機構持續監測，證實核污水對人體無害，盼港人安心享用日本美食。



香港環境及生態局局長謝展寰早前指或會在當地開始排污後，考慮收緊對來自福島及附近5個縣水產品的入口管制，日本當局期望港府審視科學實據三思行事，又指會加緊遊說工作，又表明在食品標籤列明縣市產地是不必要做法。



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日本駐港總領事岡田健一以視像發言表示，香港及澳門是日本食品最大輸出市場之一，日本會確保食品不受有害物質污染，並達至最佳食用品質，將會持續以科學實證，及公開透明態度解說，釋除港澳地區疑慮，安心享用日本食物及餐廳。

經濟產業省資源能源廳原子力發電站事故處理對應室調整官田辺有紀表示，所有污水將會經由名為「多核種除去處理系統」（ALPS）過濾及轉移至檢測專用的儲水罐中，並由東京電力控股有限公司（東電）及第三方機構確認當中的放射性物質濃度，亦將會由日本原子能研究開發機構（IAEA）進行獨立檢測和評估，並交由韓國、法國、美國和瑞士的實驗室進行分析，當中有來自中國的人員參與其中。

東京電力控股經理：確保放射性物質濃度低於監管標準始排出大海

東京電力控股有限公司福島第一廢爐推進公司計劃管理室中長期計畫小組經理佐藤學則指，儲水罐的處理水會按需要進行多次淨化，並會透過測量及評估，確保放射性物質濃度，低於監管標準，始會排出大海 。由於放射性元素「氚」（Tritium）無法淨化，會以海水稀釋及確保氘濃度低於1,500Bq/L，即世界衛生組織（WHO)飲用水標準的7分1，及全年總排放量低於22兆Bq，才會排放。

農林水產省輸出國際局審議官道野英司表示，曾多次以詳細的科學數據，積極向香港政府解釋日本食品的安全性，盼對方撤銷入口限制，未來亦將會加緊遊說工作。

日本前年出口貨值150億港元食品到香港

他續說，日本於2021年向本港進口150億港元食品，日本擁有完善系統監察食品供應鏈，另科學證據顯示日本食品中的放射性核素構成的健康風險極微，官方亦於網上發布食品的放射性核素濃度數據，增加透明度。

列明縣市產地做法不必要

被問到會否考慮要求在食品列明縣市產地，以釋除港人憂慮，道野英司指，各縣市的食品均有同一的安全標準，列明縣市產地的做法是不必要。他又提到，台灣有要求列明縣市產地，但若以保障食物安全角度出發，大可毋須相關做法，將會促請對方移除。至於港府有否提出食品標籤要求？他指不便透露。

福島核災後，全球55個國家及地區向日本食品進口實施禁令，目前尚餘12個國家及地區包括中、港、澳及台灣等，仍有不同程度的進口限制，被問到會否與地緣因素相關？田辺有紀指，不肯定背後原因，但期望各國及地區以科學數據審視。