社企設「再生玩具店」製環保玩具　教小朋友：自己玩具自己整

「（雖然）未能夠係好閃爍個粒鑽石，但其實佢都係好有潛能，只要比啱嘅機會、畀啱嘅工具，佢都可以發光發熱。」社企「成長遊戲室」為基層小朋友提供一個機會發揮創意，自己「話事」利用紙皮創造一個屬於自己的環保玩具。創辦人表示，社會慣常以學業給予小朋友評價，但學業成績差的他們亦需要被看見，其潛能只是沒有在適合的場合被發揮。



「成長遊戲室」將於3月26日在土瓜灣舉行多場「再生玩具工作坊」，免費開放予家長和小朋友一同參與，一嘗以紙皮創作射波機、迷宮玩具、籃球機等玩具。



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樂施會資助社企「成長遊戲室」於去年9月推行「玩具創造者計劃」，舉辦玩具設計課程，協助成績較弱的小四至小六基層學生自製環保玩具。參加計劃的基層學生參與為期兩個月的玩具設計課程，利用別人眼中沒有價值、但可以「轉廢為寶」的回收物，創作環保玩具。

「成長遊戲室」創辦人、註冊社工黎俊業說，往往學校裡讀書成績差的學生會被忽略，社會慣常以學業給予小朋友評價，但他們其實亦需要被看見：「可能佢哋背書好弱、可能佢哋認字好弱，可能佢哋本身能力唔係呢度，可能佢本身能力係創意、可能係解難、係整啲手工，或者思考、藝術層面方面，只不過係學校嘅場合佢哋表現唔到出嚟」。

「再生玩具店」創辦人、註冊社工黎俊業表示，希望透過計劃，培育基層學生成為一個發明家。（陳葆琳攝）

黎俊業希望透過計劃，培育基層學生成為一個發明家，「當整玩具呢樣嘢套用喺小朋友身上嘅時候，其實佢哋可以有五花八門嘅能力，可以自由發揮、創作出嚟」。他說，課程起初會先讓小朋友創造自己的玩具，培養他們技能及信心，過程之中導師會鼓勵他們加入自己的想法，不斷改變，令他們可以放心嘗試不同的想法。

中間有啲位係佢哋自己諗完唔得，佢哋自己就會改，而我哋係容讓佢哋係我哋上面改任何嘢。我哋開咗綠燈，佢哋就會好放心將佢哋一啲自己諗咗、但冇信心表現出嚟嘅嘢都可以去試、可以去行。 「再生玩具店」創辦人、註冊社工黎俊業

註冊社工、樂施會助理教育經理吳梓瀅分享道，起初的小組活動環節，大多小朋友會「各自為政」，不會與身邊的小朋友分享自己想法，作為社工的她需要逐步教他們如何與同伴溝通，合作完成一件玩具。至於如何鼓勵安靜的小朋友？她強調，正向教育十分重要，其中一個貼士是把焦點放在小朋友感興趣的地方，透過不斷鼓勵，增加他們繼續創造的動力：「例如有小朋友唔中意紙皮，最後係度畫畫……但係我哋都會話『你好中意畫畫喎』，可能去強調（highlight）返佢鍾意、佢好享受（enjoy）做嗰樣嘢出嚟。」

「玩具創造者計劃」玩具設計課程情況：



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參加者之後與其家長組成「玩具發明家組合」，根據玩具製作課程習得的知識及技巧，每組合研發出一件獨一無二的自製玩具。計劃亦設外出參觀活動，參加者早前獲安排考察木廠及環保回收工場，擴闊眼界。倘家長未能參與，可由其他家庭成員替代參加；如真的無法安排，成長遊戲室將安排義工擔任陪伴者。

8歲的李嘉俊平時「扎扎跳」，難得只有再造玩具時會「坐定定」專心做手工，他於課程之中完成了「超級坦克車」，並指參加計劃後，返學更為開心，「因為可以想我自己的設計，食飯都在想。」其母李太亦坦言，嘉俊參加計劃後專注力有加強，看見其作品後眼前一亮，「做咗呢個，比出面買嗰啲玩具仲要開心、玩得持久啲，出面買嗰啲，得幾日佢就唔要，但係呢啲佢玩好耐，自己欣賞吓，會同朋友講話，『喂，我整㗎』。」

資助機構、樂施會香港、澳門及台灣項目總監黃碩紅憶述，首次看見以紙片製作的推銀機及足球機的感覺很震憾，認為計劃可讓小朋友成為主角，擁有自己的主意，有很大驚喜。她又提及，基層家庭的小朋友經濟拮据、資源有限，學業或較他人落後，「（雖然）未能夠係好閃爍個粒鑽石，但其實佢都係好有潛能，只要畀啱嘅機會、畀啱嘅工具，佢都可以發光發熱。」

各學員所發明出來的玩具集結成書，出版一本「玩具發明大全」，介紹每一位學生的背景故事及個人轉變、作品理念與製作方法，並提供由同學自製的說明書，與更多沒有參加本計劃的小朋友、家長與老師共享成果。黎俊業表示，下一階段希望參加者把自己所學貢獻社區，以「助人自助」形式協助其他基層設計環保玩具，提升他們的自我價值。

部份參加者作品：



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「成長遊戲室」將於3月26日舉辦「玩具發明家發布會」，展出由參加者設計及製作的玩具，同場設多個再生玩具工作坊，供家長和小朋友一同參與自製玩具。部分工作坊由參加者擔任導賞員及小導師。

「玩具發明家發佈會」詳情：



日期：3月26日（星期日）

時間：11:00 - 17:00

地點：土瓜灣土瓜灣道 86號順聯工業大廈3樓B室（豐盛社企學會）

收費：費用全免

內容：



11:00 - 12:00 分享如何玩出自信心

12:00 - 13:00 小小發明家設計玩具的成果

13:30 - 14:30 再生玩具工作坊 （釣魚玩具、迷宮玩具、籃球機玩具）

14:30 - 15:30 再生玩具工作坊 （射波機玩具、快樂迷宮玩具、超級坦克車玩具）

15:30 - 1630 再生玩具工作坊 （迷宮玩具、籃球機玩具、足球機玩具）