將藍隧道｜兩過海巴士線首航　議員實測690S線坑口到中環需50分鐘

將藍隧道上年底通車，今日（20日）巴士公司開辦兩條行駛將藍隧道來往將軍澳區及港島的過海巴士線。有區議員今早實測兩條路線，其中由調景嶺往小西灣的694S，全程約1小時31分鐘，比原訂時間超出10分鐘；至於坑口往中環的690S，大約需50分鐘到達中環交易廣場。



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西貢區議員方國珊與其他專業動力成員實測兩條新開的將藍隧道過海巴士線。694S線由新巴獨營，來往調景嶺站及小西灣邨，全程15.9元，只於繁忙時間提供服務，上班及下班時段各提供兩班車。

將藍隧道內設支路前往東隧過海。（資料圖片／張浩維攝）

694S線全程1小時31分

方國珊表示，首班694S線於7時50分開出，高峰時坐了85人，全程花了1小時31分，超出原訂時間10分鐘。她引述居民表示，路線過於迂迴，而且東隧上午擠塞，有居於康城一帶往小西灣上學的學生擔心遲到，最終與母親於北角下車轉的士。另外，有康城居民往柴灣工業區，幾乎9時才到達柴灣，而且下車後要再步行15分鐘。就此，方國珊建議，巴士公司及運輸署需研究精簡路線，並提早頭班車至上午7時30分開出。

694S服務詳情（運輸署文件）

690S線全程50分鐘到達中環

至於690S線，由城巴及九巴聯營，來往坑口及中環交易廣場，全程16元，同樣只於繁忙時間提供服務，上班及下班時段各提供兩班車。方國珊表示，頭班車於7時50分開出，大約8時到康城巴士總站；之後8時半到達灣仔警署站，再花10分後便到中環交易廣場，即全程大約50分鐘。

西貢區議員方國珊（資料圖片／廖雁雄攝）

她認為，班次應可配合康城居民上班時間，有居民指會繼續常態乘坐，因為毋須再乘港鐵於北角站轉車，全程較舒服，但希望可加密班次，並將下午繁忙班次回程服務延至晚上7時，因為下午6時多仍未能下班。

690S服務詳情（運輸署文件）

方國珊又指，今早690S線首航乘客非常多，運輸署亦與巴士公司協調，加設了一班後備車，與8時05分的班次同時開出，即早上共三班車。她建議運輸署盡早將過海巴士提升為全日服務。