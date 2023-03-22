20年間樓價飆升399%　大學生可負擔購買單位面積減逾7成

青年住屋問題備受關注，團結香港基金研究指出，在2001年至2021年這20年間，樓價升幅達399%，但學位畢業生、及非學位畢業生的月收入升幅僅20%及36%，難敵樓價飆升速度。倘再對比不同時期的樓價及按揭計劃，發現他們能購買的單位，面積大幅下降至少70%。



團結香港基金建議，政府應調整資助性房屋抽籤制度，提高多次申請而未能成功的申請人中籤機率，並建議延長二手居屋按揭擔保期、及開放白居二市場。



左起：團結香港基金副總裁葉文祺、研究員梁躍昊、助理研究員趙恆、助理研究員區浩馳（受訪者提供）

研究指出，學位畢業生2021年每月收入中位數約為3萬元，較2001年的2.5萬元多，增幅約20%。而非學位畢業生，2021年的每月收入則較2001年的上升36%。但在這20年間，樓價升幅達399%，不論是學位畢業生、還是非學位畢業生，他們的收入升幅也不敵樓價飆升的速度。

若以30至34歲的學位畢業生購買能力作比較，在2001年他們有能力透過按揭計劃在新界或九龍區買到逾1000平方呎的單位，在港島也能買到近800平方呎的單位；但20年後、即2021年，他們在各區能買到的單位面積大減逾7成，分別由212平方呎至263呎不等，反映他們負擔私樓的能力有所下跌。

而非學位畢業生，在2001年他們會有能力在新界或九龍區買到逾500平方呎的單位，在港島則有能力買到約435平方呎的單位，經過20年後，他們在新界及九龍區只能分別買到約130及120平方呎的單位，在港島更只能買到約100平方呎的單位，研究直指非學位畢業生負擔私樓 的能力急速下降，可負擔單位面積 「 納米化 」。

研究都提到，雖然青年宿舍有助青年儲蓄，估算入住青年可額外儲蓄約17.7萬至25.2萬元，但這筆錢仍不足以讓青年在私人市場置業。而居屋的抽籤制度，30歲以下的人申購成功率只有約1%，30歲或以上的也只有約3%，青年實現上車機會實為渺茫。

機構建議，政府調整資助性房屋抽籤制度，提高多次申請而未能成功的申請人中籤機率。同時建議延長二手居屋按揭擔保期，減低購買較高樓齡二手居屋所需的首期金額，並開放白居二市場，增加有意置業者的選擇，也加快單位流轉。