港鐵可加可減｜事故延誤罰款1億　4月5月4個感謝日半價搭車

向來被諷為「只加不減」的港鐵票價調整機制於去年展開檢討，消息指行政會議今日（21日）拍板通關最新的檢討方案，據了解票價調整會與利潤有關，如果港鐵物業利潤達到50億元或以上，加幅會扣減多0.1至0.2個百分點，連同現時實施的特別扣減0.6個百點，即可減最多0.8個百點。另原機制中累積延後加幅，據悉不會一筆勾銷，消息指港鐵同意削減當中1.2個百分率，餘下1.65%延至2024年實施。



運輸及物流局局長林世雄與港鐵行政總裁金澤培等下午公布詳情。根據最新方案，2023年的票價調整幅度將下調3.85個百分點。港鐵表示，最終調整幅度需待3月28日公布的2022年12月運輸業名義工資指數當天作實。



因應去年連環事故，按新機制罰款約1億元，港鐵公布已選定日子回贈：4月8，9和5月13及14日，共4天設感謝日半價，小童車貴亦相應減半，老友記樂悠卡或長者八達通由2元減至1元。



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現有港鐵可加可減機制方程式



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素 — 額外扣減（0.6%）*



*額外扣減於2017/18至2022/23年度生效



消息透露，特別扣減會延續，並加入利潤掛勾元素，即與物業利潤掛勾。據了解，方案列明如果港鐵物業利潤達到50至100億元，特別扣減將增多0.1個百分點；物業利潤達到100億元或以上，再扣減多0.1個百分點，即合共0.2個百分點。不過特別扣減設有上限，最多0.8個百分點。

立法會議員張欣宇表示，按歷年調整數字，扣減0.6個百分點大約是等於8折，扣減0.8個百分點大約是75折，他形容是非常保守。

物業利潤104億 今年扣減加幅0.8個百分點

林世雄在記者會表示，港鐵票價調整機制檢討結果今年6月生效。他指鐵路是香港公共交通骨幹，每日有400萬人次搭港鐵，與市民式式相關，有重要社會功能，為市民帶來穩定票價，同時回應公眾訴求，加強港鐵利潤及表現聯繫，亦確保財政穩健，保持良好服務

他表示，經修訂後，保留原有方程式，並正面回應公眾訴求，當中將生產力因素的計算方式，直接租港鐵的香港物業發展利潤掛鈎，「簡單歸納為12個字利潤掛鈎，減輕負擔，回贈加碼」，取得重要突破，調整幅度直接和港鐵的香港物業發展利潤掛鈎，利潤水平計算如下：

如上一年錄50億元以下下調0.6個百分點；

50億元至100億元，下調0.7個百分點；

100億元以下，下調0.8個百分點。

以港鐵2022年物業發展利潤104億元，因此今年可令加幅下調0.8個百分點，令乘客受惠。他指比提供有時限性票價優惠更有效益，因幅度會直接降低。

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港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，港鐵提供安全可靠服務係首要目標，不願意見到事故發生，不過當有事故會撥款回贈乘客，檢討後有改變，希望更直接及更快，意見指繁忙時間對乘客影響會更大，故如繁忙時間出事，會撥出多兩成金額，3小時以上延誤撥款增加，單一事故由2,500萬元上調至4,000萬元。

她表示，有關款項會如儲錢在戶口，每當累積至2,500萬，港鐵會揀一個日子，例如在星期六回贈，不論老幼，只要有八達通可半價搭港鐵，過境乘客都適用。

以去年服務表現計算，依原方案總共有6,550萬元，新方法便達逾1億元，已選定日子回贈：4月8，9和5月13及14日，共4天感謝日半價，如用成人八達通卡中環去荃灣是14.9元，現時只要7.4元，小童亦相應減半，老友記樂悠卡或長者八達通由2元減至1元。

兩鐵合併後的港鐵票價調整（立法會文件）