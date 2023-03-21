港鐵可加可減｜消息指行會拍板引入利潤掛鈎機制　 方案曝光

撰文：黃偉倫 何瑞芬
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向來被諷為「只加不減」的港鐵票價調整機制於去年展開檢討，消息指行政會議今日（21日）拍板通關最新的檢討方案，據了解票價調整會與利潤有關，如果港鐵物業利潤達到50億元或以上，加幅會扣減多0.1至0.2個百分點，連同現時實施的特別扣減0.6個百點，即可減最多0.8個百點。

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現有港鐵可加可減機制方程式

整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素 — 額外扣減（0.6%）*

*額外扣減於2017/18至2022/23年度生效

消息透露，特別扣減會延續，並加入利潤掛勾元素，即與物業利潤掛勾，但實際影響幅度未必太大，最快今日傍晚公布。

據了解，方案列明如果港鐵物業利潤達到50至100億元，特別扣減將增多0.1個百分點；物業利潤達到100億元或以上，再扣減多0.1個百分點，即合共0.2個百分點。不過特別扣減設有上限，最多0.8個百分點。

立法會議員張欣宇表示，按歷年調整數字，扣減0.6個百分點大約是等於8折，扣減0.8個百分點大約是75折，他形容是非常保守。

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兩鐵合併後的港鐵票價調整（立法會文件）

港鐵整體票價調整幅度的機制如何？

整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素 — 額外扣減（0.6%）*
（額外扣減於2017/18至2022/23年度生效）

新港鐵整體票價調整幅度與物業利潤掛鈎如何運作？

方案列明如果港鐵物業利潤達到50至100億元，特別扣減將增多0.1個百分點；物業利潤達到100億元或以上，再扣減多0.1個百分點，即合共0.2個百分點。不過特別扣減設有上限，最多0.8個百分點。

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