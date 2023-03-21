保險投訴局去年接607宗投訴按年升18.6%　住院醫療類多糾紛

保險投訴局今日（21日）公布，去年索償投訴統計數字及個案檢討。保險投訴局於2022年共接獲607宗投訴個案，較2021年上升約18.6%，引起最多索償糾紛的兩類保單分別是住院、醫療保險、人壽及危疾保險。



投訴委員會主席徐福燊公布最新投訴統計。（陳葆琳攝）

保險投訴局轄下的保險索償投訴委員會今日（21日）公布2022年索償投訴統計數字及個案檢討。保險投訴局於去年共接獲607宗投訴個案，較2021年上升約18.6%。在已審結的359宗與索償相關的投訴個案中，有89位投訴人獲得保險公司賠償，涉及的賠償額達816萬港元。2022 年引起最多索償糾紛的兩類保單分別是住院、醫療保險、人壽及危疾保險。

投訴委員會主席徐福燊指，去年共裁定13 宗個案的投訴人得直，同意保險公司賠償決定的個案則有45 宗，投訴委員會就其中一宗個案，建議保險公司通融處理，獲保險公司接納。單一宗得直個案的最高賠償額約40萬港元。

保險投訴局於 2022 年共處理了695宗投訴個案，其中607宗屬新接獲的個案，比2021年的 512宗上升約18.6%，而88宗則是2021年度尚未審結的個案。在695宗已處理的投訴個案中，當中約479宗受理個案中，有379宗已經審結，餘下的100宗尚未結案，須留待今年處理。