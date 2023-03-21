港鐵可加可減｜增物業利潤因素最多減0.8%　本年度設1.2%特別扣減

港鐵票價可加可減機制檢討結果今日（21日）出爐，運輸及物流局局長林世雄聯同港鐵行政總裁金澤培等傍晚召開記者會公布新票價，公布將把原有方程式中的生產力因素直接與港鐵的香港物業發展利潤掛鈎。



在2023年票價調整中會提供1.2%的票價特別扣減，並將共1.85%的2023年票價調整幅度延後至2024年實施。政府指，2023年票價幅度將下調3.85百分點，但最終幅度仍待3月28日公布的2022年12月運輸業名義工資指數當日作實。



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原有的可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（0%） *— 額外扣減（0.6%）*





*該數值只於2017/18至2022/23年度生效



最新可加可減方程式：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動 ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素（最多0.8%） *



新生產力因素安排如下：



上一年香港物業發展利潤50億元以下：生產力因素0.6%

50億至少於100億元：0.7%

100億元或以上：0.8%

