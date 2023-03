港鐵可加可減｜新方程式僅額外扣最多0.2%　林世雄：50年後見效

港鐵票價可加可減機制檢討結果今日(21日)出爐,運輸及物流局局長林世雄聯同港鐵行政總裁金澤培等傍晚召開記者會公布新票價,公布將把原有方程式中的生產力因素直接與港鐵的香港物業發展利潤掛鈎,最多扣減0.8%,即較原方程式增加最多0.2個百分點。港鐵會在2023年票價調整中會提供1.2%的票價特別扣減,並將共合1.85%的2023年票價調整幅度延後至2024年實施。

被問及僅增加最多0.2%的扣減,如何回應市民期盼,林世雄僅稱「所謂」0.2%的小小分別,會計入港鐵票價年收入,故數據屬好大,「複利效應在50年後會十分顯著。」



取消原有特別扣減0.6% 生產力因素計入物業利潤

運輸局局長林世雄表示,政府與港鐵已完成港鐵票價調整機制檢討工作,獲行會通過,於6月生效,經修訂後的方案會保留原有方程式,但將生產力因素的計算方式,直接將港鐵的香港物業發展利潤掛勾,形容今次調整「簡單歸納為12個字:利潤掛勾,減輕負擔,回贈加碼。」

新機制下,原有的0.6%特別扣減會取消,但本來0%的生產力因素會計入與港鐵香港物業利潤掛鈎機制,如上一年利潤錄得50億元或以下,會有0.6%扣減,50億元以上至少於100億則扣減0.7%,100億元或以上扣減0.8%。林世雄指,港鐵去年物業發展利潤104億元,故今年將下調0.8%,比提供有時限性票價優惠更有效益,因幅度會直接降低。

扣減上限0.8% 新方案變相僅額外扣減0.2%

換言之,新方案較之過去沿用的舊方案,只增加了最多0.2%的扣減。被問及僅增加最多0.2%的扣減,如何回應市民期盼,林世雄僅稱「所謂」0.2%的小小分別,會計入港鐵票價年收入,故數據屬好大,「複利效應在50年後會十分顯著。(the compound effect will be very significant when we talk about ……for example 50 years)」

原有的可加可減方程式:



整體票價調整幅度= 0.5 x 去年12月綜合消費物價指數變動 + 0.5 x 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素(0%) *— 額外扣減(0.6%)*





*該數值只於2017/18至2022/23年度生效



最新可加可減方程式:



整體票價調整幅度= 0.5 x 去年12月綜合消費物價指數變動 + 0.5 x 去年12月運輸業名義工資指數變動 — 生產力因素(最多0.8%) *



新生產力因素安排如下:



上一年香港物業發展利潤50億元以下:生產力因素0.6%

50億至少於100億元:0.7%

100億元或以上:0.8%