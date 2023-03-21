保護海港條例｜本研社：修例遠超實際所需　憂獲豁免清單無限延伸

政府擬修訂《保護海港條例》，未來填海工程是否有「凌駕性公眾需要」由行政長官會同行政會議負責評估，本土研究社認為，《條例》修訂範圍遠超實際所需，今次修訂豁免原本法例禁止的行為，削弱法庭判決效力，並且「無差別豁免」公共和私人工程，憂「法定清單」未來可無限延伸，政府「內部制衡」難以令公眾信服。



保護海港協會直指政府今次修例是「大笑話」，認為要保護海港，市民必須有權可對填海工程作出反對及作出投訴，但現時「法庭都冇權出聲」，明言「冇咗條法例嘅保障，就遲早冇咗維港」。



+ 3

政府修訂《條例》，確立由行政長官會同行政會議評估填海工程是否有「凌駕性的公眾需要」；另外，海港之內年期不多於3年及面積不超過3公頃的「非永久性填海工程」可獲豁免於「不可填海推定」；並列出「指定清單」，涵蓋興建海濱長廊、碼頭、單車徑等海港改善工程，倘推行需獲得財政司司長批出豁免。

本研社認為，今次修訂範圍遠超實際所需，擴大行政機關權力，亦「無差別豁免」公共和私人工程，沒有解釋為何私人海濱工程無須證明具「凌駕性公眾需要」，及為何值得為私人海濱工程推翻「不可填海推定」。本研社指，「法定清單」涵蓋明顯沒有逼切性且龐大公眾需要的項目，如觀景台、海岸泳池、登岸台階、餐飲設施等，私人發展商亦極可能受惠於清單。

本研社又提及，「法定清單」未來將能夠無限延伸，但任何變動均透過附屬法例「先訂立、後審議」，立法會省覽後即通過，令人擔憂未來「法定清單」會否不受制衡地無限延伸至其他種類的填海工程，進一步削弱《保護海港條例》功用。

本研社亦表示，修例建議司長審批豁免項目作為「內部制衡」，「自己人制衡自己人」難以令公眾信服為有效用，真正有效的外部監察及制衡，卻被精簡城規程序，公眾無法再正式表達反對意見。

保護海港協會主席陸恭正形容修例是「大笑話」，認為本來法例可以保護維港已經很好，小型填海令市民享受海港一直沒有問題，惟現時大型填海改由政府自己審批，等於令法例失效，等同「全條法例廢咗」，日後填海工程毋須向市民交代：「佢自己提出嘅填海點會話唔合法呢？」他強調，要保護海港，市民必須有權可對填海工程作出反對及作出投訴，但現時「投訴返政府係冇用，呢個係政府計劃」，「法庭都冇權出聲，法律變咗多餘，留返政府自己做嘢」。

該會榮譽顧問司馬文則指，同意需要檢視已運作多年的《保護海港條例》並加以改善，但評估填海工程的權力由法庭交至行政長官及行政會議手上，他則感到很憂慮及恐怖（scary），認為是破壞了《條例》，政府文件提出修例需解決的問題只是「濕濕碎」，政府是本港最大的發展商，現在修例只是改由政府監管自己。