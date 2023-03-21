20年煙癮　為妻戒煙作結婚15周年禮物　再贏2.8萬元旅遊套票

政府一直鼓勵市民拒絕吸煙。煙齡超過20年的鄭煒杰參加香港吸煙及健康委員會的「戒煙大贏家」活動，成功戒煙，他表示在半年的戒煙期，曾幾乎「破戒」，不過興幸捱過。他指太太多年來都希望他戒煙，適逢他們結婚15周年，他認為戒煙是送給太太最好的禮物，並同時獲得價值28,000元的澳洲旅遊套票。



街頭吸煙時收到無煙大使邀請參加戒煙計劃

香港吸煙及健康委員會自2009年舉辦「戒煙大贏家」計劃，至今年已是第13屆，今日(21日)進行頒獎禮。今屆冠軍鄭煒杰曾吸煙超過20年，太太多年來都希望他戒煙，不過他就以舒壓為由繼續吸煙。直到去年的街頭吸煙時，收到「戒煙大贏家」的無煙大使邀請參加計劃。適逢與太太結婚15周年，他決定以戒煙作為禮物送贈。

內地酒店隔離期間「忍得好辛苦」

不過過程艱難，鄭煒杰曾在一次到內地出差，當時仍需於酒店隔離，而酒店又可以吸煙，「忍得好辛苦」，不過他以計劃提供的運動器材分散注意，長達一個月隔離都未有吸煙。

他認為戒煙要做好心理準備，得到「戒煙大贏家」給予的資訊後，認為很多煙民希望透過吸煙舒壓，其實是因為吸煙會得到「多巴胺」，「佢會令我哋個人開心，但其實做運動都可以自己分泌多巴胺」，他更指要令自己開心，其實應該從一開始了解自己情緒狀況，而非透過吸煙解決。

退休人士吐出黑痰決戒煙

亞軍得溫鐵亮是退休人士，但他自15歲開始吸煙，他指曾嘗試多種戒煙方法都不成功，但眼見自己健康變差，更吐出黑痰。這時留意到「戒煙大贏家」招募廣告，決定參加。在吸引最後一支煙後就不再買煙，雖然戒煙初期，常有錯過家中熟悉位置仍有煙，不過戒煙後，連咳嗽都好轉。他認為戒煙是用心態決定，「唔使幫手，要戒係自己決定。」

委員會分別向兩位送出價值28,000元的澳洲旅遊套票，以及15,000元的新加玻旅遊套票。委員會主席湯修齊擔心防疫措施放寬，特別「除口罩」後吸煙率提高，希望社會支持禁煙措施增加，擴大禁煙範圍。而醫衛局副局長李夏茵政辭時指，政府目標2025年將吸煙率降至7.8%，正研究更多控煙工作。