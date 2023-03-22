旅發局「藝聚香港」推廣藝文交流　Art Basel藝術品帶進社區

旅遊發展局「藝聚香港」宣傳計劃，其中今日起舉行的「Art Central」展覽，旅發局邀請8名本地與海外藝術家聯乘創作4組以香港為主題的藝術品，在場館以設立「藝聚香港café」展示。



為了推動本地與國際文化藝術交流，旅發局亦將巴塞爾藝術展香港展的國際級藝術作品帶進社區，於中環及金鐘的巴士站和電車站展示本地藝術家刻劃香港的作品。



節目及旅遊產品拓展總經理伍家健指，復常後藝術活動的規模，不論參展藝廊、展品數目及參觀人數均大幅增加，下半年亦有很多文化藝術活動均回來香港。（陳葆琳攝）

多項藝術文化活動近月陸續在香港展開推動，包括巴塞爾藝術展香港展會（Art Basel Hong Kong）及「Art Central」本周同期在港登場。旅發局邀請本地與海外藝術家聯乘創作以香港為主題的藝術品，透過與Art Central合作，在場館以設立「藝聚香港 café」的新方式展示，將café化身成當代藝術畫廊。

旅發局去年起邀請8位本港與海外藝術家，疫情下花逾一年，越洋聯乘四組以香港為主題的藝術品，加強中外藝術文化交流重點作品，當中包括麥東記 Don Mak 聯乘澳洲插畫家lya Milstein，以插畫創作一幅作逾12米的畫，展示香港大城小景的日常。

此外，粵東磁廠第四代傳人曾嘉彦聯同日本的刺繡藝術家竹岡加津美，以瓷器餐具和刺繡，將香港特色如維港煙花般從瓷碗中綻放出來。 這些藝術品將於 Art Central 場館內的「藝聚香港 café」展示，市民旅客品味咖啡同時，亦能欣賞本地及世界各地的當代藝術作品。

法國五月藝術節（French May Arts Festival）今年迎來30周年，其重點活動包括沉浸式展覽《虛擬凡爾賽宮之旅》。旅發局與藝術節合作，邀請本地藝術家將香港盛事之都下的凡爾賽宮呈現於電車車身，藉電車作為「流動畫板」，將藝術帶進香港社區。

另外，「旅發局青年學院」與城市大學創意媒體學院合作在中環PMQ元創方舉行「香港·大城小區」 數碼藝術展，以年輕人視角感受西九龍、深水埗和中環等地道社區獨特文化風貌。

伍家健指，本港復常之後藝術活動的規模，不論參展藝廊、展品數目及參觀人數，均大幅增加，下半年亦有很多文化藝術活動回來香港，希望透過「藝聚香港」，繼續推展香港成為中外文化藝術交流中心，向世界各地旅客展示香港為藝術之都。