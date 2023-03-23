DSE 2023︱快測陽性須往新蒲崗指定試場　考生虛報健康狀況可被DQ

全面復常後首個中學文憑試（DSE）甲類科目筆試將於4月21日開考，考評局今（23日）公布考試安排，雖然政府已取消各項社交距離措施，但考評局仍會於試場採取預防感染的措施，包括量體溫、戴口罩、填寫「考生健康申報表」等，如快測結果為陽性，考生不會獲准進入一般/特別試場應考，需前往為確診考生而設、位於新蒲崗景福街96號的「指定試場」，並需自行安排交通往返；否則可按既定機制向考評局申請成績評估，最高可獲第五級。



2023年DSE考試時間表

2022年DSE考試情況：



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考評局指，考生需於每個考試日，自行量度體溫、簽署「考生健康申報表」及戴上口罩。今屆DSE考生毋須進行快速測試，但若考生出現發燒症狀，則須做快測並拍下陰性結果作抽查，並需於整個文憑試考試期間保留有關照片，以便作抽樣查核之用。如考生作出虛假、不完整或誤導申報，將受到懲處甚或被取消考試資格。

此外，試場會設體溫監察站，若發現考生發燒，考生會獲要求出示快測陰性結果相片。試場學校會於上午7時45分予考生進入，考生座位間保持不少於1.5米距離。

▼2022年4月22日 DSE文憑試開考▼

