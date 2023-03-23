西九法院玻璃幕牆破裂逾月未修復　對出行車天橋圍欄架設鐵絲網

正在審理民主派47人「初選案」的西九龍法院，2月8日午休時份，3樓一幅約2米乘5米的玻璃幕牆突然破裂，警方懷疑有人在大樓對出的西九龍走廊天橋向外牆射擊所致，連日已在西九龍走廊來回方向擺設警車錄影行經車輛，並加強駐守戒備。

《香港01》記者近日發現，有工人在涉事西九龍走廊行車天橋圍欄加裝鐵絲網，相信用作防止再發生同類事，惟破裂的大廈玻璃幕牆仍未修復。

《香港01》已向路政署查詢，正待回覆。



3月23日，西九龍法院3樓一幅約兩米乘5米的玻璃幕牆早前突然破裂，《香港01》記者在現場發現，法院和西九龍走廊之間已安裝鐵絲網。（朱棨新攝）

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警方在2月8日接報，在法庭午休期間，大樓3樓外牆一塊玻璃幕牆疑爆裂，但沒有粉碎跡象，附近遺下懷疑BB彈，警方初步調查懷疑有人在大樓對出行車天橋，即西九龍走廊，向外牆射擊所致，事隔逾一個月，暫未有人被捕。

記者發現，西九龍走廊行車天橋往荔枝角方向，在靠近法院的圍欄，連日有工人施工，加設鐵絲網，相信用作防範同類事件發生，但涉事的大廈玻璃幕牆仍未修復。

涉事的法院大樓三樓玻璃幕牆，與西九龍走廊呈接近水平的狀態，相距僅數十米，警方在事發後，一直派警車在西九龍走廊來回方向駐守，並表明會錄影所有經過車輛，亦加強在法院外戒備，連日來亦派出多輛警車在現場駐守。

西九龍法院2月8日三發生爆玻璃事件的經過。(詳看下圖)

