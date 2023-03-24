播錯國歌｜港協下周一向政府交報告　霍震霆：冰協管理層責無旁貸

上月底在波斯尼亞舉行的世界冰球錦標賽第三級別賽事，香港男子隊擊敗伊朗隊後，主辦方播錯國歌，誤播反修例歌曲《願榮光歸香港》。港協暨奧委會今早（24日）舉行董事局會議，港協暨奧委會會長霍震霆會後表示，留意到今次事件有些事情可改善及避免，如交國歌檔案的方式。霍震霆認為，冰協有不足，管理層責無旁貸，需要提升管理水平。



對運動員在出錯後有即時反應表示讚揚

港協暨奧委會董事局會議進行約40分鐘結束，霍震霆會後表示，會議主要審核冰協報告，維護國歌國家尊嚴屬大眾期望，對運動員在出錯時有即時反應表示讚揚，希望以後各體育總會都按指引行事。

他又指，留意到今次事情中有些事情可改善及避免，如交國歌的方式，認為今次事件冰協有不足，其管理層也責無旁貸，需要提升管理水平。他指，會後會將報告交予政府。

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下周一向政府交詳盡理解與分析報告 之後決定進一步行動

港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜補充，下周一會有詳盡理解與分析的報告交予政府，相信政府會檢視整份報告，包括該會看法及改善建議，其後再回覆港協，繼而決定進一步行動，屆時或會聯同政府作些公布。

就涉事領隊曾表示感到無辜，楊祖賜似乎並不同意，他續指冰協的補充未有解答到任何疑問，「講咗當做咗」，認為機構有很多不足，管治上有問題。

他又指，在指引推出後，已有45隊港隊領取工具包，港協也派出84份工具包，認為按指引不需要大修改。不過，他其後補充，提交政府的報告會提到一些改善建議，包括加強指引中部份措施的執行。

楊祖賜又指，今次處理事件的做法特別，港協是與政府一同理解事件，當中包括不少細節。被問到會作甚麼懲處，楊祖賜指未有最實在的理解前不會回應。至於最後懲處由港協決定或政府決定，楊祖賜只回答以往懲處方式有停賽、嚴重警告等，要視乎情況而定。