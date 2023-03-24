明日大嶼 ｜工程師料最終造價或逾萬億 林超英質疑低估氣候風險

發展局去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，最新估價造價增至5,800億，公眾諮詢將於本月底結束。綠色和平今日（24日）聯同專家和學者舉行記者會，對方案提出20個質疑，而他們參考政府近期工程等因素，重新估價，發現造價可達近9,000億元，若計及道路系統，造價更可升至過萬億元，質疑嚴重低估造價。



他們又質疑當局應對氣候變化方案欠缺科學理據，更指新界有約80%土地未被善用，質疑明日大嶼是解決土地問題唯一方法說法，促請政府在最後一周公眾諮詢期，回應相關疑慮。



綠色和平邀請本身是工程師的香港方略首席研究員潘焯鴻分析政府的估算造價細節，潘認為有關估價並無參考最近的同類工程造價，並把部份必要基建成本剔除，包括涉及道路鐵路接駁的小型填海、欣澳至屯門東的道路系統及三島環保系統等。他基於三大因素重新估價，包括：

1/ 參考政府最近的同類型工程項目的預算造價，如石鼓洲填海工程及屯赤隧道

2/ 以更適合的指數「路政工程成本指數」，計算2018年至今與道路相關的工程成本通漲

3/ 加入被剔除或一直被忽視的明日大嶼涵蓋的運輸基建造價，例如三個人工島上的「環保集體運輸系統」

重新估價後，認為截至2022年中，明日大嶼造價已達8,978億元，若包含接駁洪水橋及東涌的道路系統，估價更增至10,453億元。

前天文台台長林超英亦指，明日大嶼對氣候、生態影響嚴重，質疑當局倚重不懂氣象的工程界，聲稱能以增設海堤和設立緩衝區等，應對極端天氣，批評當局試圖以 「工程技術上可行」凌駕科學，嚴重低估人工島潛在氣候風險：「在現時完全不知道海水上升引起各種工程需要。究竟要花幾多錢，就像無底洞。」

政府提出Y型水道能減低熱島效應，林超英指當局未能提出科學理據支持，而政府擬設20至30米緩衝區亦只能解決風暴中巨浪帶上岸的海水，認為做法未能應對海平面上升，形容強推明日大嶼是將市民置於未知的風險之中。

至於明日大嶼能否解決本港的房屋問題，中大城市研究課程主任伍美琴教授表示，香港現時土地和房屋政策的問題，源於規劃不當、分配不均，強調香港80%新界土地仍未被善用：「因歷史原因，令政府不敢碰和冷處理。明日大嶼便是當局鍾情填海下的產物，是多輸方案。」

她續指，明日大嶼的規劃密度，是新市鎮的2.8倍，難言屬宜居，加上人工島宣稱建第三個核心商業區（CBD3）提供的職位皆屬高薪，意味島上的基層居民需長途跋涉到其他市區上班，憂慮將會加劇職住不平衡。她又指，現時的甲級商廈空置率高企，認為再無急切性加建一個新的CBD，擔心會出現規劃走樣情況。