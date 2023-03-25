9.29政總衝突｜官斥肆無忌彈挑戰政府運作中心　12被告囚48至63月

2019年9月29日有網民發起「全球反極權遊行」，之後有大批示威者在金鐘及政總一帶與警方發生激烈警民衝突，並有近百人被捕，分成多案起訴。其中12名當日在政總外被捕人士，被控以暴動罪名，其中10人在開審前認罪，餘下兩人在審訊後亦被裁定罪名成立，案件今(25日)在區域法院判刑。暫委法官鄭紀航稱，眾被告在光天化日下目無法紀，肆無忌彈地挑戰政府運作的核心，且眾被告參與程度不算最低，判12人入獄4年至5年3個月。



12名被告：馮嘉文（42歲、電腦技術員）、歐陽志堅（45歲，廣告從業員）、古家華（30歲，測量員）、李德軒（28歲，程式工程師）、張馨文（23歲，土木工程見習生）、譚宇權（25歲、空運中心客戶服務助理）、陳澍峰（23歲，會計系學生）、邱偉濤（27歲，助理工程師）、林昊生（26歲，學生）、林耀俊（26歲，燈光設計系學生）、謝達志（30歲，急症科專科醫生）及陳海蓬（28歲、保險從業員）。

他們同被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。馮嘉文及陳海蓬在審訊後被定罪，譚宇權於審前覆核前認罪，其餘9人在審訊前認罪。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

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兩名不認罪的被告馮嘉文和陳海蓬，審訊時均作出庭自辯，其中馮辯稱，當日到銅鑼灣上班途中，希慎廣場附近有煙及有聲響，他認為該處有催淚煙，打算「避一避」，折返躲進商場和去吃下午茶，他從電視直播得知金鐘道的衝突完結，遂經金鐘回家，在夏愨道橫過行車線後，大批人衝出，他被截停拘捕。

鄭官昨日裁決時卻認為馮砌詞狡辯，對於馮供稱因有催淚彈覺得整個銅鑼灣未必安全，認為是誇張失實、混淆視聽，又指馮沒採取較安全和快捷的路線回家，反走向危險的灣仔方向前進是匪夷所思，自欺欺人。

陳審訊時並無作供，亦無傳召證人。鄭官指陳被捕時戴勞工手套、背囊有5張寫上「五大訴求，缺一不可」及「光時」口號的紙張，認為馮及陳均是明知現場發生暴動仍到現場，藉身處其中鼓勵他人破壞社會安寧。

案件編號：DCCC 240/2021