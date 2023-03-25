九龍城4.9復辦潑水節嘉年華　料近萬人共慶泰國新年

受疫情影響，闊別三年的「龍城HAPPY潑水嘉年華」，將於4月9日重返九龍城賈炳達道公園舉行，將有20多個特色攤位，提供泰式按摩、泰菜、泰拳表演，還有水果雕刻及手繪等泰式體驗活動，讓市民參與其中，感受泰國傳統新年節日氣氛。同時，城南道會一如既往舉行潑水活動，現場多個地點擺設水槍及清水，給市民互相潑水，送上祝福。



港人「餓」足3年未「回鄉」 料反應熱烈

潑水節活動召集人、香港九龍城工商業聯會秘書長謝海發表示，嘉年華入場券會在25個地點免費派發，同時亦會預留少量派發給當日入場的市民，巿民可憑券享受泰式按摩、泰菜、泰拳表演、水果雕刻及手繪等泰式體驗活動。他又形容，巿民因疫情「餓咗三年」未能親身飛往泰國，又無法在港舉辦潑水活動，相信今次反應熱烈。他指，對上一次九龍城潑水節為2019年，當時有5,000入場人次，現時陸續派出8千多張門券，預料屆時入場人次或會達到1萬。

謝海發說：「希望讓更多人體驗地區文化、同時也可帶動當區商戶生意。」今年亦特意將潑水節改名為「龍城HAPPY潑水嘉年華」，加上「Happy（開心）」一字是為響應政府「Happy Hong Kong」活動，而在活動舉辦後兩星期內，九龍城區內逾百間商戶亦會提供優惠，吸引巿民在區內開心消費。

「潑水」帶有祝福寓意

宋干節（Songkran），俗稱潑水節，是泰國人在泰國最熱的4月準備開始祈求新一年的好運，也是東南亞半島和南亞不少民族的新年。宋干的意思是轉變，是泰國曆法中的新年，每年約在西曆4月13至15日之間出現。在新年向別人潑水的習俗，是代表替人沖走霉氣，帶有祝福的寓意。

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