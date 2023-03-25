由幼兒學習中心管理層重返校園　轉職準幼教：嘗試一定會有得着

香港對幼教老師需求大，每年都會吸引不少中學畢業生選讀相關課程，陳娟秀是今屆幼兒教育深造文憑課程畢業生，與別人不同，陳娟秀是位「中年畢業生」，重新返回校園追夢，陳娟秀坦言不容易。



學生「屋企都會唱教嘅歌」激發重返校園

在「香港傑出準教師選舉」獲金獎的陳娟秀，自2004年開始從事幼兒體能中心管理工作，直至3年前公司推薦她參加音樂證書課程。在課程結束後，她負責教授音樂親子班，教授過程中重新激發起她兒時想成為老師的夢想，「啲家長話畀我聽『佢哋成日喺屋企都會唱你教嘅歌』，好開心」，從家長和小朋友中獲得正面回應使陳娟秀決定作出改變，重返校園追夢。

向年輕同學請教科技方面知識

陳娟秀坦言過程不容易，「因為我以前讀書嘅時候無咁多Internet、Google research，又放低咗書本好耐，考試技巧都唔記得晒，所以適應期都有段時間。」

即使與同學年齡相差較大，陳娟秀表示，從他們身上學到好多，「有好多嘢唔識都係佢哋教返我，特別係科技嘅嘢。」

陳娟秀是今屆幼兒教育深造文憑課程畢業生，與別人不同，她是位「中年畢業生」，重新返回校園追夢。（鄧宇詩攝）

夫助降壓力笑問「你仲未退學咩？」

毅然跳出舒適區，陳娟秀慶幸得到丈夫的支持。她指，每當讀書讀到辛苦時，雖然丈夫都會笑言「你仲未退學咩？」但都會安慰她不要太大壓力，應享受一年的校園生活，會鼓勵她說：「你應該放鬆心情，人哋感受到你嘅愛就ok㗎啦。」

陳娟秀鼓勵有意轉行的人，「一定要嘗試，因為一定會有得着。」

副局長施俊輝：教育局將投放更多資源培訓教師

「香港傑出準教師選舉」今年踏入第10屆，今年共132位準教師報名，創歷年新高。教育局副局長施俊輝致詞時表示，教育局將投放更多資源於師質訓練和教師專業培訓。他又指，教育局將會在今個學年舉辦7個新入職教師內地學習團，提供大約850個名額到大灣區、北京、上海、武漢等地學習。