父親疫情猝逝捐贈器官救助5人　女兒：相信能在某處重遇父親

親人猝逝，家屬同意捐出親人的器官，希望某一日以另一種形式，在某處再與親人重遇。方小姐在今早的「器官受贈者感恩大會」上提到她爸爸的故事，她說爸爸在疫情期間突然離世，家人商議後同意捐出器官，救助五個病人及家庭。她在大會上說，雖然短時間內失去至親非常難過，但仍想呼籲其他人如遇到同樣情況，也可以考慮捐出家人的器官，遺愛人間，也相信如果家人的器官留在世上，便有可能再在某處重遇。



香港移植學會今日（26日）舉辦2019-2022器官受贈者感恩大會「疫境器官捐贈 大愛無疆」。醫務衛生局局長盧寵茂也有出席主禮。（江麗盈攝）

香港移植學會今日（26日）舉辦2019-2022器官受贈者感恩大會「疫境器官捐贈 大愛無疆」，近300名器官受贈者及其家人、醫護人員，及捐贈者家人出席。醫務衛生局局長盧寵茂也有出席主禮。他致辭時指今日出席特別感恩，認為除了器官捐贈的受惠者要感恩，其實整個社會都要感恩，每個器官都救助一個生命，是「生命的相贈」，幫病人也幫助一個家庭。

他又提到三個感恩，分別致予香港移植學會、醫護人員、及捐贈者家人。他提到，現時器官捐贈中央名冊約有35萬人，相信仍有上升空間，重申一個捐贈能救助很多生命，再三感謝捐贈者及其家人。

他主動提到芷希的心臟捐贈，指她的父母沒有放棄，在困難下獲得國家協助，牽涉到很多人，「唔知點講感恩。」他認為，是次事件是很好的例子，說明中港都是人民至上、生命至上，希望相關機制可恆常化，也期望社會多了解中國的機制。

方小姐知道爸爸樂於助人，遂將其器官全數捐贈，盼可遺愛人間。（江麗盈攝）

器官捐贈者女兒方小姐今日也有出席，並分享她爸爸的故事。她提到，爸爸某日清晨5時呼吸有異様無反應，送到急症室後發現頸部兩條主要動脈塞了，即時做通血管手術三個多小時，然後送到深切治療部。下午情況變差，翌日早上已出現腦壞死；同日下午證實腦幹死亡。

方小姐跟爸爸非常親近，知道爸爸喜歡幫助人，想到如果爸爸的器官留在世上，自己可能在某處會重遇他。一家人商議後，同意捐出爸爸的全部器官，而其捐贈的肝臟、兩個腎臟和兩個眼角膜，救了五個病人及其家庭。

方小姐表示，在短時間失去至親非常難過，但她仍然呼籲其他人在同樣的情況下，都可以考慮遺愛人間，捐出家人的器官救助其他器官衰竭的病人。

香港移植學會會長馬錦文指，疫情嚴峻，幸好本港的移植服務都能繼續維持。她相信新冠過後是一個好時機，全面檢視現時的服務，找出潛在捐贈者，以提升本港的器官捐贈率。她續表示，希望器官受贈者能保重身體，好好生活，並形容這是對捐贈者最好的回報。

香港移植學會會長馬錦文指，疫情嚴峻，幸好本港的移植服務都能繼續維持。她相信新冠過後是一個好時機，全面檢視現時的服務，如加強找出潛在捐贈者。（江麗盈攝）

器官捐贈聯絡主任鄧婉儀也指出，在疫情期間，工作上要面對很多限制、困難和壓力，尤其在照顧病人家屬方面。由於防疫政策不斷更新，需要更花時間安排恩恤探訪或使用電話視象通訊。但她表示，器官衰竭病人得到器官捐贈，恢復健康和正常生活，是她擔任器官捐贈聯絡主任 的原動力。