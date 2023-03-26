皇仁書院疫後首個開放日　舊生以木棉製有氣茶賀160周年校慶

皇仁書院去年迎來160周年，惟受疫情影響，不少校慶活動延遲。皇仁書院今日（26日）表示，將於3月31日及4月1日舉行三年疫情後首個實體開放日，大眾可親身參觀校舍的一磚一瓦，現場亦設有不同攤位活動，包括試玩天文望遠鏡。

皇仁舊生會亦聯同舊生創辦的本地精品汽水品牌，以校園盛開的木棉元素，推出「有汽紅棉菊花茶」，以紀念160周年校慶。



皇仁書院將於3月31日及4月1日舉行三年疫情後首個實體開放日。（資料圖片）

皇仁書院學生會會長羅天佑介紹「最高的」攤位天文學會，來賓有機會試玩天文望遠鏡，歡迎天文發燒友。（洪芷菁攝）

皇仁書院學生會會長羅天佑介紹是次開放日，提到現場有不少活動，例如有童軍在草地燒烤，歡迎來賓可以自由試吃；天文學會將介紹天文知識，並準備益智遊戲，若天氣情況許可，訪客更有機會試玩天文望遠鏡。另外，校史館「皇者仁風校史館」亦會開放，館內收藏創校以來逾160年的4,000多件文物，反映創校以來的發展。

「閣樓釀造」聯合創辦人吳嘉俊介紹有汽紅棉菊花茶中的木棉花用蒸餾方式提純。（洪芷菁攝）

開放日會推出「有汽紅棉菊花茶」及以手雕麻雀為主題設計的T-shirt。（洪芷菁攝）

以集體回憶推有汽茶

除了活動，另一重點項目為皇仁舊生會聯同舊生創辦的本地精品汽水品牌，於開放日當天推出「有汽紅棉菊花茶」。該汽水品牌「閣樓釀造」的聯合創辦人吳嘉俊表示，校內盛開木棉（又稱紅棉樹），為學生的共同回憶，「木棉花其實係三四月嘅季節，既係會落雨，落雨嘅時候就冇得踢波。到唔落雨既時候就有鼻敏感，呢個都係我地好強烈的共同回憶」。他續指，飲品主要材料為菊花及木棉花，其木棉花用蒸餾方式提純。

另外，皇仁書院學生亦推出三件以手雕麻雀為主題設計的T-shirt，分別印有「中」、「發」、「白」三種麻雀。同學曾親自拜訪香港現今唯一位手雕麻雀師傅——金發麻雀的媚姐，由媚姐為T-shirt背面題字「香港」。