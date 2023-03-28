港鐵加價｜新計算方程式首應用　按計算可加價2.3%

港鐵再度加價！上周政府與港鐵完成可加可減票價調整機制檢討，將香港物業發展利潤納入計算因素之一，惟即使利潤達過百億元，亦最多只額外扣減0.2個百分點加幅。政府統計處今日（28日）公布去年12月的運輸名義工資指數的按年變動，即可加可減方程式的最後一個因素，連同其他早前公布的數據按方程式計算，得出加價2.3%的結果。



按最新可加可減方程式的計算結果：



整體票價調整幅度= 0.5 ｘ 去年12月綜合消費物價指數變動（2%） ＋ 0.5 ｘ 去年12月運輸業名義工資指數變動（3.6%） — 生產力因素（0.8%）＋去年轉撥（0.5%）* — 0.2%^



*由於去年凍價，有0.5個百分點加幅延後至今年追加

^今年特別安排，將0.2個百分點加幅延至明年



▼3月28日 港鐵再度按機制加價▼



+ 25

新冠疫情下的過去三年，港鐵都未能加價，其中2021年更「破天荒」減價1.85%。不過隨着疫情過去，去年12月的綜合消費物價指數變動，以及運輸業名義工資指數變動，都錄得正數，前者為2%，後者今日公布為3.6%。

過百億元物業利潤只令加幅減0.2個百分點

按照最新的可加可減方程式，生產力因素改為與香港物業發展利潤掛勾，令票價調整幅度下調0.6至0.8個百分點。由於去年的香港物業發展利潤為104億元，超過100億元，因此會扣減0.8個百分點。不過值得留意的是，在原有的方程式，本身已設有額外扣減0.6個百分點，因此在新計算方法下，就算本地物業發展利潤達過百億元，仍只是多減0.2個百分點。

生產力因素的安排（立法會文件）

明年有1.85個百分點追加

另外，過去三年一直無法加價，本身有3.35個百分點延後加幅未處理。雖然港鐵願意將當中1.2個百分點取消，另有1.65個百分點延至下年，但去年未處理的0.5個百分點，始終須於今年追加，令到票價加幅上調0.5個百分點。另外，港鐵自願將0.2個百分點加幅延至下年，換言之，雖然今年加幅可再減0.2個百分點，但即是明年須追加1.85個百分點（即0.2+1.65）。

▼3月21日 港鐵票價調整機制公布▼



+ 5

「封頂」機制未能啟動

雖然票價機制一直設有「封頂」機制，即「負擔能力上限」安排，但今次無法發揮作用。該機制按照「相應期間」的家庭住戶每月入息中位數變動，作為加價幅度的上限。一般而言，「相應期間」為前一年第四季家庭住戶每月入息中位數的按年變動；然而，由於2022年的票價調整幅度少於1.5%（2022年的方程式結果為加價0.5%），因此2022年按機制凍價，亦被定義為「滾存年度」。

按照機制，若前一年為「滾存年度」，所謂的「相應期間」便會改動。以今年為例，計算方法為2022年的第四季家庭住戶每月入息中位數，與2020年第四季中位數之間的變動。因此，「封頂」數據不再是按年變動的2.84%（2022年第四季與2021年第四季的變動）；而是9.43%（2022年第四季與2020年第四季的變動）。