初選案．第33天｜趙家賢原定被傳召作供　法官抱恙案需押後

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(28日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審。認罪的區諾軒昨日完成其作供，預料另一名控方證人趙家賢今開始作供。惟其中一名主審法官陳仲衡身體不適，未能進行審訊，審訊押後。



案件今開案時，法官陳慶偉獨自出庭，表示另一名法官陳仲衡因身體不適，宣布今日的聆訊需要押後，並稱法庭今午會通知控辯雙方何時再開庭。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022