DSE 2024｜考評局調整19個選修科評核要求　當中10科恢復校本評核

新冠肺炎疫情已平穩，社會亦逐步全面復常。香港考評局公布，隨著學校由今年2月起有序地恢復全日面授課堂，香港中學文憑考試各個科目將陸續恢復原來的評核要求。



不過，由於應屆中五級學生的學習進度於過去一段時間受到疫情影響，故考評局將調整2024年文憑試19個甲類高中選修科目的評核要求，作為復常的過渡安排，當中包括恢復生物、化學、物理等10科的校本評核（SBA）要求，而其中9個科目的校本評核要求會較原來精簡。至於四個核心科目，即中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展，則會按相關科目《評核大綱》的要求進行公開考試及校本評核。



香港考評局公布，隨著學校由今年2月起有序地恢復全日面授課堂，香港中學文憑考試（文憑試）各個科目將陸續恢復原來的評核要求。（考評局網誌）

疫情窒礙學生學習進度，考評局過去四年不斷調整將修訂評核安排，以減少疫情對準考生的影響。不過，新冠疫情已逐漸平穩，學校由今年2月起有序地恢復全日面授課堂，故考評局公布，文憑試各個科目將陸續恢復原來的評核要求。

不過，考慮到於應屆中五級學生的學習進度於過去一段時間受到疫情影響，故經徵詢多方意見後，考評局將調整2024年文憑試19個甲類高中選修科目的評核要求，作為復常的過渡安排。

過去兩年獲取消校本評核（SBA）的生物、化學、物理等10科，將於2024年文憑試恢復校本評核，當中除了設計與應用科技外，其餘科目的的校本評核要求會較原來精簡。至於早前獲精簡校本評核要求的中國語文、英國語文、數學、公民與社會發展四科，則會按相關科目《評核大綱》的要求進行公開考試及校本評核。

▼2024年香港中學文憑考試復常過渡安排▼



公開考試方面，8個選修科目精簡筆試的評核要求，包括由必答題改為選答題等，連帶部分的考試時間亦會因而縮短。另外，音樂科精簡作品集及體育科亦會精簡實習考試的要求。此外，乙類應用學習科目應按各科原來的評估計劃進行，如需要修訂其評估計劃，課程提供機構須向考評局提出申請。