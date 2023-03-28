訛稱有BLACKPINK門票出售　女侍應售15票騙5萬　認罪判更生中心

韓國人氣女團BLACKPINK今年一月來港開演唱會，一名女侍應涉在社交平台訛稱有演唱會門票出售，向5人售賣15張假電子門票，成功騙取約5萬元。惟其中一名買家交收時，發現4張門票是同一編號，事件東窗事發。女侍應早前承認以欺騙手段取得財產等共5罪。裁判官今（28日）在西九龍裁判法院判刑時指，明白被告家中適逢巨變，被告犧牲自己養家，惟她所用方法錯誤，根據報告建議，判被告入更生中心。



女被告徐曼洁（20歲，侍應），被控 4項「以欺騙手段取得財產」罪，涉款 約5.3萬元；另被控一項「以欺騙手段企圖取得財產」，涉款 2 萬元。控罪指被告 2023 年 1 月 11 日、12 及 14 日，在香港以欺騙手段，虛假地表示收到付款後會交出合共 15 張 BLACKPINK 演唱會電子門票給 5 名買家，而不誠實地取得或企圖取得 5 人合約7.3萬元。

韓國女團BLACKPINK早前在港開演唱會掀起熱潮。(詳看下圖)

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父親欠債終無法再升學

辯方求情時引述報名內容，透露被告的父親欠債，原本居住單位亦被銀行拍賣，一家曾居於天台屋和劏房，父母亦漸多爭拗，最終離婚。被告曾到台灣升讀大學，成績優異，為支持家庭返港工作，沒有繼續台灣的學業。

法官判刑時指，本案性質嚴重，明白被告家中適逢巨變，被告是孝順女兒，犧牲自己養家，惟做法錯誤，最終決定判被告入更生中心。

案件編號：WKCC238/2023