中年漢迫15歲契女性交後　發送自願做愛證明書　官斥無私顯見私

年近四十的無業男，認識一名15歲少女後，迫少女與男友分手及成為他的契女，期間涉多次要少女與他性交，有次更強行脫下少女褲子交歡，之後向少女發出「自願做愛證明書」著少女簽署。少女後來提出分手，遭無業男箍頸及扯頭髮對待。無業男否認非法性交及襲擊罪，堅稱與少女只是「契爺與契女」關係。案件今(28日)在區域法院裁決，法官郭啟安稱相信少女供詞，又指二人通訊記錄足見二人是情侶，被告叫事主簽署「證明書」，更是無私顯見私，直指被告的證詞，如其私生活和男女關係般「一片混亂」，裁定被告兩罪均罪成，押後至5月10日判刑，被告期間需還押。



被告曾國成（38歲）被控一項與未滿16歲少女發生性行為，及一項普通襲擊罪，指他於2021年9月某日，在天水圍天悅邨悅華樓某單位，與年齡在16歲以下的女童X（15歲）非法性交；及於同月8日，在上述單位及悅華樓24樓電梯大堂襲擊X。

被告曾國成在區域法院被衣定非法性交及普通襲擊罪成。(資料圖片)

X透過男友介紹認識被告

案情指事主X於2020年11月透過男友介紹認識被告，並稱呼他做「契爺」。後來被告迫她與男友分手，被告與X同年12月成為情侶，之後曾多次性交，最後一次性交在2021年9月，她又透露被告常沒有使用安全套，但會買避孕丸給她。X的家人因為能與她聯絡得上，同年9月尾報警，X被尋回後與社工會面並揭發本案。

官信X在脅迫下才與被告成情侶

郭官指，X誠實可靠，接納她是在脅迫下才與被告成為情侶，其後數次提出分手屢遭被告掌摑，考慮二人年齡差距、X曾因不回覆被告訊息遭指責「玩失蹤」等，可以理解為何X案發時已沒有把被告視為男友，因此被告提出想與她做愛時，她即時推搪絕對合理。但被告沒有理會她的感受，強行與她性交，「霸王硬上弓」，也與X形容被告專橫跋扈的性格吻合。

辯方質疑X未能記得內褲顏色

審訊時辯方曾批評X在描述被性侵時記不起許多細節，如被告插入後動作、當日穿著內褲的顏色等。郭官認為是吹毛求疵，即使X對上述議題沒有深刻記憶並不出奇。何況X能清楚交代性行為的關鍵細節，包括被告「夾硬」脫下她的褲子及擘開其雙腿、以「男上女下」姿勢插入她體內射精等。

向X發自願證明書可見被告心虛

另X被迫性交後當晚收到被告傳來一張「自願做愛證明書」，郭官批評倘若X指控屬實，被告強迫X與他做愛後，晚上卻發出所謂「證書」便是極度自私，且不知所謂，顯然是「無私顯見私」的自我開脫行為。「證書」標題為「自願做愛」既絕非巧合，也反映出被告當時心虛。

X拍下頸部紅印與其襲擊過程吻合

針對襲擊部份，郭官指X描述的傷勢，與她用手機內拍攝到頸上留下紅印的相片吻合，並能憶述被告如何用雙手緊扼她的頸近1分鐘，她後來嘗試離開單位卻遭被告扯頭髮及粗暴地拉回屋內。

指被告證詞與其私生活般混亂

郭官總結被告庭上供詞，指他年近四十，不務正業，居無定所，只是在不同女朋友家中暫住，亦有其他契女，案發單位也是他從一名叔叔借來暫住，其個人物件卻仍然留在前女友家中，甚至換衣服、都上網要去女友家中，而他的供詞一派胡言、大話連篇，證言就如其私生活和男女關係般「一片混亂」。

短訊內容可見非契父女關係

郭官續指，雖然被告矢口否認與X是情侶關係，但從二人短信內容可見，他們絕非契父女的關係，例如X曾說：「我見過你最愛我個樣，所以你而家愛唔愛我，我一眼就望得出」，被告回應指：「話我唔愛你唔錫你，你問心啊？我有咩唔放你係第一位先」等，認為他稱當時只當X是契女只是自欺欺人的托詞，拒絕接納他的辯解，裁定他兩罪俱成。

案件編號：DCCC210/2022