中年婦訛稱在港前夫為兒子親父申居權證　被判監禁6個月

一名50歲婦人於2017年為其在內地出生兒子向入境處辦理居留權證明書申請時，報稱她的香港居民前夫為兒子的親父，並未有按照入境處要求安排其前夫與申請人接受指定的基因測試，入境處調查後發現該女子明知其香港居民前夫不是兒子的親父的情況下，仍向入境處職員訛稱兩人的親父子關係，以圖使其兒子的申請成功獲批，被落案起訴向入境處職員作出虛假申述，昨日（27日）在沙田裁判法院被判監禁6個月。



入境處今日(1月4日) 在落馬洲支線及港澳客輪碼頭管制站，為開關安排進行內部演練。（入境處提供相片）

入境處今日（28日）公布，一名50歲的香港居民於2017年為其在內地出生兒子向入境處辦理居權證申請時，報稱她的香港居民前夫為兒子的親父。由於被告未有按照入境處要求安排其前夫與申請人接受指定的基因測試，該申請因而未能繼續處理。及後於2020年，被告再次為其兒子辦理居權證申請，卻報稱其兒子的親父為另一名香港居民男子，鑑於對父子關係存疑，調查人員遂向被告展開調查。該申請亦因而未能繼續處理。

調查期間，被告承認在2017年為其兒子辦理居權證申請時，由於當時未能提供其兒子親父的相關文件，在明知其香港居民前夫不是兒子的親父的情況下，仍向入境處職員訛稱兩人的親父子關係，以圖使其兒子的申請成功獲批。被告因涉嫌就為其兒子辦理居權證申請時向入境處職員作出虛假申述而被落案起訴。她昨日在沙田裁判法院承認控罪，被判監禁6個月。

入境處發言人指，根據現行法例，任何人士向入境處人員作出虛假申述，即屬違法。違例者會被檢控，一經定罪，最高可被判罰款15萬元及入獄14年。