搶新血｜新地理大辦酒店實習計劃　學生可到四季Ritz-Carlton工作

新鴻基地產旗下酒店與香港理工大學專業及持續教育學院（CPCE）合作為期兩年半的實習計劃，旗下的香港四季酒店、香港Ritz-Carlton麗思卡爾頓酒店等共9間酒店，將為CPCE提供逾200個酒店實習崗位，供學生申請。



新地酒店業務部助理副總裁（資產管理）林河堡表示，今次的計劃旨在培育新血，學生完成實習計劃後，酒店亦會歡迎學生留在酒店兼職，日後申請工作亦會獲優先考慮。



新地旗下9間酒店將為CPCE學生提供超過200個實習職位，包括：香港四季酒店、香港麗思卡爾頓酒店、香港W酒店、香港維港凱悅尚萃酒店，以及帝苑酒店、帝京酒店、帝都酒店、帝景酒店、帝逸酒店5間帝系酒店。

「新地酒店 x 理大 CPCE 實習計劃」開放日昨日（28日）舉行，九間酒店於現場設置攤位，並派出酒店代表向學生介紹不同部門的工作及酒店業最新發展。

工程、工商學系學生都可申請 應徵長者獲優先考慮

新地酒店業務部助理副總裁（資產管理）林河堡表示，今次的實習計劃目標不只招聘修讀酒店管理的學生，其他例如工程、工商學系的學生有興趣亦可以申請，參加計劃的學生將於暑假及冬日假期時參加500小時的實習，亦會提供需要的培訓課程，讓學生有足夠的能力應付工作需要。

林河堡指今次計劃是酒店部首次進行大型招聘，旨在培育新血，讓學生更了解酒店業界的運作，同時汲取經驗，而學生完成實習計劃後，酒店亦會歡迎學生留在酒店兼職，日後申請工作亦會獲優先考慮。

麗思卡爾頓人力資源總監：積極主動和待人熱誠增獲聘機會

香港麗思卡爾頓酒店人力資源總監劉緻凝表示，受疫情影響有不少員工移民或轉行，整體流失率達20%，而自2月與內地通關後，不少遊客重回香港，酒店入住率都達九成，所以希望透過實習計劃吸納學生加入，目標招聘大約50人加入。劉緻凝又指，明白到學生經驗不足，所以會以學生的性格作考慮，面試時會特別重視求職者的態度，積極主動和待人熱誠會增加獲聘的機會。

帝京酒店區域人力資源經理梁麗芳表示，計劃下酒店暨可達到增進人才的目標，又可提供平台讓學生學習，達到雙贏的局面。

理大CPCE副院長趙之琨表示，實習計劃可為學生在投身職場前提供寶貴工作機會，培養不同專業技能，有助他們累積全面的工作經驗，提升其就業競爭力，並為他們日後的職業發展打下堅實的基礎。學院就業服務總監王美芝亦指就業市場競爭激烈，學生只有學術知識難在面試中脫穎而出，所以透過實習計劃為學生增加實踐經驗，提高競爭力。

4年級旅遊服務業管理（榮譽）文學士學生歐綺婷表示希望可以到四季酒店的前台實習，因為前台代表了酒店的形象，可以從中學習何建立到正面形象。