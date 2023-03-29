內地團｜旅監局訂用膳須30分鐘　直擊土瓜灣團餐酒樓最新情況

內地團重臨紅磡、土瓜灣，區內食肆不勝負荷，出現人流及交通問題，旅遊業監管局周二（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會後，業界承諾實施三大改善措施，包括餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制，以避免再有旅行團在街上聚集的情況。



《香港01》今早（29日）到土瓜灣崇安街，尚未到午飯時間，現場已有大量交通警員巡邏，旅監局亦派職員到場巡視，亦曾到食肆查詢。食肆「嘉樂軒」外貼有招聘3名保安維持秩序的廣告。至約10時45分，陸續有旅行團抵達，旅遊巴落客後隨即離開崇安街；亦有旅遊巴選擇到較遠地方落客，暫未出現以往堵塞馬路的情況。《香港01》將現場直播。



3月29日，直擊內地旅行團到土瓜灣用膳情況：



內地團湧土瓜灣團餐食肆「醫肚」，有當區居民批評內地團塞爆土瓜灣，旅遊業監管局周二（28日）與接待內地團的業界代表、土瓜灣食肆等開會後，業界承諾實施三大改善措施，包括：餐廳實行內地旅行團預約制、用膳時間最少30分鐘，以及食肆必須派員協助人流管制。

今早上10時許，警方在土瓜灣一帶「重兵駐守」，3架警車停泊在崇安街路旁，大部份為交通警員，亦有巡邏的軍裝警員。旅監局亦有人員到場維持秩序，亦派員到食肆內向職員了解情況。

大約早上10時45分，陸續有一車車旅遊巴途經土瓜灣，有旅遊巴在食肆「嘉樂軒」外停客後即時離開；有旅遊巴則駛遠才落客。陸續有戴鴨咀帽或貼有旅行團貼紙的內地旅行團團友到達食肆「嘉樂軒」外，有旅監局人員指揮團友兜入膠欄杆，沿樓梯左方上去。

另外，新措施要求食肆必須派員協助人流管制，「嘉樂軒」外已張貼廣告，稱需招聘3名保安，以維持秩序。

根據內地大旅行綜合平台「攜程」行程表，部份旅行團午餐已改為去連鎖快餐店。根據在「攜程」搜尋到的香港2日1夜之旅，部份行程的首日午餐，標榜在「社會餐廳用餐嘗當地味道」，涉及的旅行團團由每位450元人民幣至近900元人民幣不等，而有將於下月1日成團的行程，臨時將首日午餐改為在香港大家樂餐廳自選套餐。

▼《香港01》記者直擊土瓜灣「嘉樂軒」酒樓對開，中午前後人頭湧湧。▼

