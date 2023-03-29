初選案．第34天｜趙家賢指民主派區選大勝　戴耀廷欲在立會施其法

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權審訊，今(29日)在西九龍法院(暫代高等法院)續審，第二名控方證人趙家賢開始作供。他指案發時是民主動力的召集人，形容該組織屬「蚊型組織」，主要做選舉的協調工作。趙稱，他在2012年戴提出「佔中」時已認識戴。戴於2018年提出「風雲計劃」，建議派參選人到沒有民主派代表的選區，但這與他們過往的協調做法有衝突，因為他們相信憑短期大勢當選，對社區發展不利，並直言有因此與戴針鋒相對，然而戴卻想套用這次成功在2020年的立法會選舉，又指戴是「35+」的主要推手。



趙家賢稱他在2012年戴耀廷提出佔中概念時已認識戴。(資料圖片)

民主動力主要做協調工作

趙今作供時指，於2020時他是民主黨成員，同時亦是民主動力召集人。當時鍾錦麟當時是民主動力副召集人，譚文豪和尹兆堅是執委會成員之一。他形容，該組織是民主派政黨的協調組織，其中一個最重要的工作是做選舉協調，他和鍾亦屬員工。民主動力聘用的職員包括總幹事，而黎敬輝則是當時的總幹事，負責行政工作。他屬黎的上司，會監管黎，黎則負責管理秘書。

戴曾就香港政制發展作數次討論

控方及後問「35+」計劃，並問誰是該計劃的主要推手。趙回應是戴耀廷，又指他於2012年認識戴，戴在2012年提出「佔中」，曾就香港的政制發展作數次討論，趙是合資格的調解員，亦有出席該些討論。

民主派選舉有衝突分薄票源

趙指，民主動力一向有做區議會選舉的協調工作，按分工，趙負責港島和九龍區，鍾則負責新界區。他解釋，民主派過往選舉中有衝突，即兩名民主派人士參選同一選區，分薄票源，最終令建制派參加者當選。

過往有大黨讓細黨機制

他指，該些協調工作早於選舉前幾年前已開始，如2019年的區議會選舉，趙於2017年3月已召開會議做協調工作，又透露有一個名叫為「大黨讓細黨」的機制，即若有兩個政黨有意派人到同一區做地區工作和出選，較大的政黨會把位置讓予較細的政黨。

戴提出風雲計劃派人到無民主派人士選區參選

但此情況於2018年出現變化。戴提倡「風雲計劃」，找有意參選者，出選一些沒有民主派人士參選的選區。他指，此做法和民主動力的協調做法有衝突。

趙家賢稱，2019年區議會選舉民主派大勝，戴耀廷想把做法套入立法會選舉。(資料圖片)

戴有意透過區議會用憲制作抗爭

趙續指，戴有意取得區議會過半主導權，把經過區議會的撥款項目，用作推動民主發展。同時，民主派亦可以取得特首選舉中的選委會席位。他形容，戴當時已想透過區議會，用憲制作抗爭的概念，營造出來。

趙認就此與戴針鋒相對

他指，於2018、2019年時和䵧耀廷出現針鋒相對的情況，因民主動力相信需要時間做地區工作，若因短期政治大勢而當選，反對社區發展不利。同時，民主派於2019年區議會大勝後，當選的本土抗爭派或政治素人以口號式政治表態，會內討論變得政治化，並以政治黨派作區分，建制派提出的項目便反對。

他又指，當選議員在選區工作2、3個月，便獲得不少議席，因此「心雄咗」、「雄心壯志」。惟法官陳慶偉指「雄心壯志」是正面的描述，認為應是「野心大咗」。

戴想抄區選的成功套用在立法會選舉

法官陳慶偉續問，當時是打算「抄」區議會大勝？趙起初指不會說是「抄」，而是趁著區議會大勝，趁著該形勢，戴作為「大學者、大文豪」，發表文章等，進一步步向立法會方向，而「35+」計劃，便是在立法會出選層面做協調。

趙庭上講「大學者大文豪」字眼，庭上發出笑聲。法官陳慶偉之後再問，當時是想「抄」區議會的成功，套用至立法會選舉，趙同意。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022