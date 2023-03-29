內地團｜富山邨百人團食團餐　逛公屋商場櫥窗遊　有團友稱未夠飽

香港與內地通關後，內地團除了在土瓜灣「團餐」熱門地點湧現，就連公共屋邨也有他們身影。今日（29日）中午時份，鑽石山富山邨有兩團分別來自茂名及桂林的旅行團共約100人到邨內的酒樓進膳，有團友稱在酒樓吃了芥菜及炒粉，指稱：「嚟香港冇食飯㗎，食菜咋。」



部份團友用膳未夠30分鐘就離開，趕在邨內閒逛購物，等待旅遊巴抵達。富山邨內一間士多的店主稱沒有因內地團「入邨」而收入增加，但認為團友途經空曠位置並不擾民，呼籲街坊及團友雙方互相尊重，並強調香港需要振興旅遊業。



▼內地團到富山邨午膳▼



+ 13

午膳約45分鐘 有團友飯後抽煙 有人逛商場但未見戰利品

日前網傳連日來有內地團到訪富山邨，今日直擊發現，兩個分別來自廣東茂名及廣西桂林的內地團約100人在中午約12時，到酒樓吃團餐，飯後並在邨內閒逛購物，等待旅遊巴抵達。部份團友在邨內的垃圾桶旁抽煙，亦有部份團友雖然走進士多等店舖，但沒有購入戰利品。粗略估計，整個午膳行程約45分鐘。

吃芥菜及炒粉 團友稱：嚟香港冇食飯㗎

有團友上旅遊巴前表示在酒樓吃了芥菜及炒粉：「嚟香港冇食飯㗎，食菜咋......未夠飽呀，我個肚裝好多嘢㗎。」亦有團友稱首次來港旅遊，大讚香港人有禮貌：「同人打招呼，飲完茶講ByeBye。」

導遊：因應團費覓合適團餐

導遊表示，所帶的內地團為兩日一夜行程，接下來將到山頂及淺水灣。他透露，旅行社因團費低難以賺錢，為覓得合適的團餐，最終選擇富山邨的酒樓。

住客提早外出「鬥快搶枱」 憂噪音及物價上漲

大量旅客到訪難免為居民帶來滋擾，街坊梁先生表示過往原本每日中午外出午飯，但自從內地團到訪後，有團友會在茶餐廳用餐，偶而行走3至4間茶餐廳才有空位：「所以我已經提早咗，我要同佢鬥快搶。」他又指其他商店亦擠滿團友， 擔心物價會上漲，又批評團友在邨內抽煙及製造噪音：「住得低層都幾攞命。」

居民林伯伯則表示，3至4日前已開始察覺到內地團，感嘆過去富山邨寧靜，中午的人流不多，又指團友確實帶來衞生問題。不過亦有住客持相反意見，認為團友可刺激消費，相信短時間內難以影響衞生。

士多稱收入沒增加 籲街坊與旅客互相尊重

士多店主林先生對團友出沒並不感到驚訝 ，指過往亦有本地遊到訪富山邨。他認為內地團到富山邨午膳，途經邨內的空曠地方，對他人並未帶來影響，強調香港需要振興旅遊業，否則將有大量市民失業。

林又稱內地團沒有增加士多的收入，但他呼籲街坊與旅客互相尊重，政府亦應作出協調：「咁我哋去人哋地方，咪又係塞人哋地方，咁人哋又鬧我哋？咁唔啱嘛。」