公院過去三年5000宗設施事故　僅20宗公布　李夏茵：大部份屬輕微

公立醫院近日接連發生天花塌下及手術燈掉落等意外，署理醫務衞生局局長李夏茵今日（29日）於立法會回應議員提問時表示，過去3年醫院管理局透過「早期事故通報系統」通報事故宗數，「設施及環境」事故分類合共有5,004宗，「醫療器材、儀器及消耗品」事故則共有1,272宗，但絕大部份未有對外公布，當中「設施及環境」事故只有20宗有公布。



單計去年，發生1,495宗「設施及環境」事故及461宗「醫療器材、儀器及消耗品」事故，但僅公布1宗「設施及環境」事故。李夏茵指，考慮公布事故時會取決於多項因素，包括是否有傷亡或服務受影響等，而大部份屬於輕微事故，所以未有對外公布。



↓↓葵涌醫院冧石屎↓↓



↓↓青山醫院冧石屎↓↓



↓↓聯合醫院墮手術燈↓↓



李夏茵回應議員提問時指醫管局設有「早期事故通報系統」通報平台，以2022年為例，發生1,495宗「設施及環境」事故及461宗「醫療器材、儀器及消耗品」事故，而以新聞公報方式對外公布的「設施及環境」事故為1宗，並沒有公布發生的「醫療器材、儀器及消耗品」事故。

署理醫務衞生局局長李夏茵指考慮公布事故時會取決於多項因素，包括有否病人、員工及訪客受傷、有否服務受影響和事故的嚴重性等。（余俊亮攝）

李夏茵表示，在考慮公布事故時會取決於多項因素，包括有否病人、員工及訪客受傷、有否服務受影響和事故的嚴重性等，而絕大部分屬於輕微事故，不涉及傷亡或服務受影響因此沒有對外公布。至於較嚴重、涉及傷亡或服務受影響的事故，醫管局則會對外公布。

李夏茵又指，現時醫管局負責管理43間公立醫院和醫療機構、49間專科門診及74間普通科門診，當中大約100棟建築物的樓齡介乎30至50年，以及約130棟建築物的樓齡超過50年，政府正在全力推動第一個十年醫院發展計劃下多個重建和擴建項目，以期提高住院服務量、提升服務質素和更新院內設施。

▼3月25日 屯門醫院急症室部份位置水浸▼

