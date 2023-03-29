明日大嶼｜環團引學者研究料最快5年掏空庫房　債務達7萬億促撤回

發展局去年底公布「明日大嶼」交椅洲人工島填海方案，最新估價造價增至5,800億，公眾諮詢將於周五（31日）結束。綠色和平今日（29日）聯同經濟學者、冠域商業及經濟研究中心主任關焯照，發表《明日大嶼對香港的公共財政危機》報告，指即使交椅洲人工島的賣地收入符合政府預期並成功發債融資，庫房亦會耗盡，最快5年便會被掏空，而發債融資的債務更有可能在2041年滾存至逾7萬億元。

關焯照警告，此舉或會影響到本港公共財政的穩健性，影響聯繫匯率，甚至危及本港國際金融中心的地位。綠色和平促請政府回應民意，撤回明日大嶼，並優先發展棕地作替代方案。



綠色和平資深項目主任陳可淳聯同關焯照(右)的團隊，發布《明日大嶼對香港的公共財政危機》報告。（綠色和平圖片）

綠色和平委託關焯照的團隊，根據政府2014年發布的《長遠財政計劃工作小組報告》所使用的收支推算模型，並參考經濟及統計分析常用的專業方法作估算，從而推算出18個明日大嶼對本港未來公共財政影響的狀況，包括出現財赤及負財政儲備的年份等相關資料。報告用到的三個分析方法為：

1/ 以最保守的政府支出

2/ 劃分兩個收入情境、三個經濟增長情境

3/ 三個明日大嶼融資的方案，並把官方推算的7500億元賣地收入計算在內



報告指，保守估計，全部推算結果均顯示，若政府推行明日大嶼，即使假設賣地收入符合政府預期及成功發出基建債等融資，惟礙於債務需要連本帶利歸還，庫房將會耗盡，最快會在2028/29財政年度，甚至於2041年，債務滾存至逾7萬億元，形容政府的債務將會「如雪球般越滾越大，陷入負債纍纍的困境。」

▼明日大嶼最新概念圖▼



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另外，報告亦參考兩個經濟模型分析，結果顯示2024至27年，本港每年平均經濟增長只有介乎2.6至2.9%，遠遜於財政報告推算的3.7%，認為政府預期的「追趕式增長」或「過份樂觀」。另外本港人口老化、出生率極低，加上移民潮令勞動力急跌等因素，有礙本港疫後復甦，更會進一步衝擊本港中長遠經濟，強調若政府仍要就明日大嶼發債融資，是「雪上加霜，墜入結構性財赤漩渦中。」

關焯照表示，政府低估交椅洲人工島填海的支出、高估其收入，更漠視眼前經濟危機的源頭，強行借貸推行明日大嶼，有如「斷錯症、用錯藥」，港府財困亦會難以成功發展明日大嶼規劃中的第三個核心商業區（CBD3），更有可能令本港的結構性財赤愈趨惡化，警告或會威脅香港公共財政的穩健性，影響聯繫匯率，甚至危及本港國際金融中心的地位。

綠色和平資深項目主任陳可淳。（綠色和平圖片）

綠色和平資深項目主任陳可淳亦表示，政府在財政前景不穩和規劃資源有限的情況下，應優先發展棕地，強調單是北部都會區已有至少433公頃快熟棕地，當中100公頃更是閑置土地，而且鄰近新發展區，毋須額外興建大型交通運輸基建。她批評，政府一直以兩個選項的造地成本作比較，是誤導公眾發展成本相若，做法有欠公允。

該環團又指，不同的研究顯示，明日大嶼或會造成規劃走樣、環境破壞和海平面水浸人工島，以及令本港陷入財務危機等情況，計劃的諮詢期即將完結，惟發展局在諮詢期內多次駁斥反對聲音，並明言現時只應討論「如何做好」，而非「做與不做」，促請當局以理據回應民間專家的質疑，並開誠佈公向市民交代諮詢結果。