初選案（六）｜趙家賢作供　提及戴耀廷由佔中至35+概念由來

民主派「35+」初選案，16被告否認串謀顛覆國家政權的審訊進入第34天，控方開始傳召第二名「從犯證人」趙家賢。趙作供時稱，他是民主動力的召集人，該組織主要負責民主派的選舉協調工作。他又談早在2012年戴耀廷提出「佔中」概念時，已開始與戴認識，指戴由佔中概念，至2018年提出「風雲計劃」，及至2019年民主派區選大勝，從而發展至2020年提倡的「35+」立法會過半議席的由來。



初選案時序。(詳看下圖)

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審訊第34天 趙家賢指2019年民主派區選大勝 不少當選人心雄咗

控方第二名證人趙家賢開始作供，他指案發時是民主動力的召集人，形容是個「蚊型組織」，主要做選舉協調工作。他與戴耀庭在2012年戴提出「佔中」時已認識，後來戴在2018年提出「風雲計劃」，建議派參選人到沒有民主派代表的選區出戰，惟這與他們過往協調做法有衝突，因他們相信憑短期大勢空降選區，會對社區發展不利。然而民主派在2019年的區選大勝，不少當選議員「心雄咗」，戴想利用這次成功，套用在2020年的立法會選舉，趙作供時曾以「大作家」及「大思想家」描述戴，又指戴之後開始撰文發表他「35+」的想法。

16名不認罪被告。(詳看下圖)

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16名被告：吳政亨(44歲)、鄭達鴻(34歲)、楊雪盈(36歲)、彭卓棋(28歲)、何啟明(34歲)、劉偉聰(55歲)、黃碧雲(63歲)、施德來(40歲)、何桂藍(32歲)、陳志全(50歲)、鄒家成(25歲)、林卓廷(45歲)、梁國雄(66歲)、柯耀林(51歲)、李予信(29歲)、余慧明(35歲)。控罪指各被告於2020年7月1日至2021年1月7日期間，串謀他人旨在顛覆國家政權。

31名認罪的被告。(詳看下圖)

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31名認罪被告：戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉頴匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽、林景楠、伍健偉。

13名准保釋的被告，其中10人不認罪。(詳看下圖)

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案件編號：HCCC 69/2022